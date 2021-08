La Chine est encore plus stricte pour les mineurs jouant aux jeux vidéo

La Chine introduit des règles plus strictes pour les enfants jouant aux jeux vidéo.

Comme le rapporte le Wall Street Journal, le département de l’Administration nationale de la presse et des publications du pays met en vigueur de nouvelles restrictions qui empêcheraient les moins de 18 ans de jouer à des jeux entre lundi et jeudi. Entre vendredi et dimanche, les mineurs seraient autorisés à jouer pendant une heure, entre 20h et 21h. Cette concession s’applique également aux jours fériés.

Ces nouvelles règles imposent également que tous les jeux vidéo en ligne opérant dans le pays devront se connecter à un système « anti-addiction » qui serait exploité par la National Press and Publication Administration.

Cela fait partie de la dernière vague d’une nouvelle crise morale qui se propage à travers la Chine, le gouvernement soulevant apparemment des inquiétudes concernant la dépendance aux jeux vidéo. Plus tôt dans l’été, la publication locale Economic Information Daily a publié un article qui décrivait le média comme « de l’opium spirituel » et identifiait le titre MOBA mobile de Tencent, Honor of Kings, comme une présence addictive dans la société chinoise.

À la suite de cela, Tencent a promis d’introduire des mesures qui restreignent le temps que les enfants peuvent passer à jouer à ses jeux.

En 2019, le régulateur chinois du contenu a déclaré qu’il prenait des mesures contre la dépendance aux jeux vidéo, affirmant qu’il s’agissait d’un problème de santé mentale.

