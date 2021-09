La Chine est honteuse alors que 25 villes produisant 52 % des gaz à effet de serre dans le monde sont exposées | Sciences | Nouvelles

Les résultats ont été publiés dans la revue Frontiers in Sustainable Cities et il s’agit du premier bilan mondial des gaz à effet de serre (GES) émis par les grandes villes du monde. Les chercheurs y sont parvenus en dressant des inventaires sectoriels des émissions de GES de 167 villes – y compris des zones métropolitaines comme Durban en Afrique du Sud jusqu’à des villes comme Milan en Italie. Les villes proviennent de 53 pays (en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie, en Afrique et en Océanie) et ont été choisies en fonction de la représentativité des tailles urbaines et de la répartition régionale. Seules deux villes en dehors de la Chine figurent dans la liste des 25 premières – Tokyo et Moscou.

Les résultats ne sont pas de bon augure pour Pékin, en particulier après l’Accord de Paris de 2015, où un accord a été conclu entre plus de 170 pays pour maintenir le réchauffement climatique à des niveaux bien inférieurs à 2°C.

Cela n’est pas non plus aidé par le fait que le rapport du GIEC de l’ONU a publié un “code rouge pour l’humanité”, les chefs du climat exigeant que des mesures soient prises pour éviter une catastrophe.

Le rapport 2020 du PNUE sur les écarts d’émissions a également montré que nous nous dirigeons toujours vers une augmentation de la température de plus de 3 °C d’ici la fin du 21e siècle, à moins que des mesures drastiques ne soient prises pour réduire les émissions.

Il reste maintenant moins de trois mois avant la COP26 à Glasgow, en Écosse, un sommet clé sur le climat où beaucoup espèrent que de nouvelles mesures seront introduites.

L’étude a également montré que les villes d’Europe, d’Australie et des États-Unis avaient des émissions par habitant beaucoup plus élevées que les villes des pays en développement.

Mais ce n’est pas que de mauvaises nouvelles, car, parmi 30 villes, il y a eu une nette diminution des émissions entre 2012 et 2016.

Les quatre villes ayant enregistré la plus forte réduction d’émissions par habitant étaient Oslo, Houston, Seattle et Bogota.

Mais les quatre avec les plus fortes augmentations étaient Rio de Janeiro, Curitiba, Johannesburg et Venise.

Les chercheurs ont également identifié certaines des sources les plus importantes d’émissions de gaz à effet de serre.

Shaoqing Chen, l’un des auteurs de l’étude, a déclaré : « La ventilation des émissions par secteur peut nous informer sur les actions à privilégier pour réduire les émissions des bâtiments, des transports, des processus industriels et d’autres sources. »

L’étude a montré que l’énergie stationnaire, qui comprend les émissions provenant de la combustion de carburant et de l’utilisation d’électricité dans les bâtiments résidentiels et institutionnels, les bâtiments commerciaux et les bâtiments industriels, a contribué entre 60 et 80 pour cent des émissions totales dans les villes nord-américaines et européennes.

Dans un tiers des villes, plus de 30 pour cent des émissions totales de GES provenaient du transport routier et moins de 15 pour cent des émissions totales provenaient des chemins de fer, des voies navigables et de l’aviation.

La Chine s’est engagée à travailler avec les États-Unis pour réduire ses émissions.

L’émissaire américain pour le climat, John Kerry, est arrivé en Chine mardi soir après une escale à Tokyo et rencontrera son homologue chinois Xie Zhenhua.

À Tianjin, les deux parties chercheront à s’appuyer sur leur engagement pris à Shanghai de travailler ensemble pour mettre en œuvre l’Accord de Paris et développer des stratégies à long terme pour la neutralité carbone d’ici fin octobre.

Le ministère chinois de l’Environnement a déclaré qu’il discuterait de la coopération climatique et échangerait des vues sur la COP26.