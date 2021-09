La Chine est le “partenaire le plus important” pour les talibans, selon des militants – “Agir à grande échelle” | Monde | Nouvelles

Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a déclaré au journal italien La Repubblica que le groupe militant dépendra principalement des finances de la Chine. Dans une interview, le porte-parole des talibans a déclaré : “La Chine est notre partenaire le plus important et représente une opportunité fondamentale et extraordinaire pour nous, car elle est prête à investir et à reconstruire notre pays”.

Il a également déclaré cette semaine qu’il espérait que la Chine fournirait à l’Afghanistan une porte d’entrée sur les marchés mondiaux.

« Nous tenons en haute estime le projet One Belt One Road qui servira à faire revivre l’ancienne route de la soie.

« Au-delà, nous avons de riches mines de cuivre qui, grâce aux Chinois, peuvent être remises en production et modernisées. »

Les commentaires font suite au retrait chaotique des troupes américaines d’Afghanistan avant la date limite du 31 août mettant fin à 20 ans d’intervention militaire américaine.

La Chine est connue pour participer à des projets d’investissement et d’infrastructure avec l’initiative de la nouvelle route de la soie, mais l’Afghanistan devra prouver qu’il est stable avant que Pékin n’augmente ses investissements dans la région.

Andrew Small, chercheur transatlantique senior au German Marshall Fund du programme des États-Unis pour l’Asie, a fait écho à ce sentiment selon lequel l’aide de la Chine est dépendante.

Il a déclaré à Al Jazeera : « La Chine ne fait pas d’aide à grande échelle ; il fournira une aide en termes modestes, il fournira une aide humanitaire et il ne va pas renflouer un nouveau gouvernement.

«Cela pourrait faire des investissements à plus petite échelle, mais ces investissements à plus long terme dépendront de la stabilité et de la sécurité suffisantes dans le pays pour qu’ils se transforment en quelque chose de économiquement viable.

“Il y a donc encore des limites à ce que la Chine sera prête à faire sur le plan économique, même si elle continue d’être heureuse et que les talibans souhaitent pouvoir envoyer ces signaux indiquant que la Chine est prête à prendre de l’ampleur.”

La Chine entretient des relations de longue date avec les talibans après avoir massivement investi en Afghanistan dans les années 1990, lorsque le groupe militant contrôlait la région.

Les deux pays partagent également une frontière internationale étroite.