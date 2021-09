La Chine est notre partenaire le plus important, selon les talibans

Le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid. (Photo d’archive/.)

Décrivant la Chine comme son “partenaire le plus important”, les talibans afghans ont déclaré qu’ils se tournaient vers Pékin pour reconstruire l’Afghanistan et exploiter ses riches gisements de cuivre alors que le pays ravagé par la guerre fait face à une famine généralisée et aux craintes d’un effondrement économique. Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a déclaré que le groupe soutenait l’initiative chinoise One Belt, One Road qui vise à relier la Chine à l’Afrique, l’Asie et l’Europe à travers un énorme réseau de ports, de chemins de fer, de routes et de parcs industriels.

“La Chine est notre partenaire le plus important et représente une opportunité fondamentale et extraordinaire pour nous car elle est prête à investir et à reconstruire notre pays”, a déclaré Mujahid lors d’une interview accordée à un journal italien jeudi par Geo News. Il existe « de riches mines de cuivre dans le pays, qui, grâce aux Chinois, peuvent être remises en exploitation et modernisées. De plus, la Chine est notre laissez-passer pour les marchés du monde entier », a déclaré Mujahid.

La Chine a fait des déclarations positives à l’égard des talibans et a exprimé l’espoir que les insurgés suivront des politiques intérieures et étrangères modérées et prudentes, combattront toutes les formes de forces terroristes, vivront en harmonie avec les autres pays et répondront aux aspirations de ses propre peuple et la communauté internationale.

Déclarant que la Chine respecte la souveraineté de l’Afghanistan et n’interférera pas et ne suivra pas l’amitié avec l’ensemble du peuple afghan, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a déclaré mardi que, les faits montrent que pour réaliser le développement économique, nous avons besoin d’une structure politique ouverte et inclusive, de la mise en œuvre d’une politique étrangère et politiques nationales et une rupture nette avec les groupes terroristes sous toutes leurs formes.

Les talibans considèrent également la Russie comme un partenaire important dans la région et maintiendront de bonnes relations avec Moscou, a déclaré Mujahid.

Les talibans ont pris le contrôle de la capitale afghane, Kaboul, le 15 août. Les dernières troupes étrangères ont quitté le pays le 31 août, mettant fin à 20 ans de guerre dans la crainte d’un effondrement économique et d’une famine généralisée. Après le départ chaotique, les États occidentaux ont sévèrement restreint leurs paiements d’aide à l’Afghanistan.

Plus tôt cette semaine, le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, a mis en garde contre une “catastrophe humanitaire” imminente en Afghanistan et a exhorté les pays à fournir un financement d’urgence, car une grave sécheresse et la guerre ont forcé des milliers de familles à fuir leurs maisons.

Guterres a exprimé sa “grave inquiétude face à l’aggravation de la crise humanitaire et économique dans le pays”, ajoutant que les services de base menaçaient de s’effondrer “complètement”. Au milieu des craintes d’un effondrement économique et d’une famine généralisée, les talibans ont indiqué qu’une structure gouvernementale officielle était à l’horizon

