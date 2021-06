La Chine est une « menace existentielle du 21e siècle » alors que les États-Unis et l’UE mettent en garde contre la menace de Pékin | Monde | Nouvelles

La Chine a adopté une position de plus en plus hostile envers les États-Unis et ses alliés en Asie-Pacifique, menaçant Taïwan d’une prise de contrôle et affirmant une revendication controversée sur la mer de Chine méridionale. L’ancien conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, a averti que Pékin est désormais devenu la « menace existentielle du 21e siècle » pour les États-Unis, l’Europe et leurs alliés en Asie. S’adressant à LBC, M. Bolton a déclaré: “Mon point de vue est que la Chine est la menace existentielle du 21e siècle pour les États-Unis et pour l’Occident dans son ensemble.

“Je ne pense pas que Trump poursuivait une politique terriblement cohérente, mais je pense que l’attitude en Amérique, en Europe, au Japon a radicalement changé depuis que des preuves sont apparues sur la façon dont la Chine a caché les origines du coronavirus et a empêché les médecins et enquêteurs internationaux d’essayer mieux la comprendre pour mieux la traiter dans nos pays respectifs.

“Les gens comprennent la plus grande menace que représente la Chine, vraiment, à tous les niveaux. Politiquement, économiquement, militairement.

“Je pense que le désir de résister à leurs efforts va augmenter. Biden a sûrement utilisé la rhétorique de ce genre d’approche.

“Biden a une expérience ici et une fois que nous aurons dépassé la rhétorique, il reste à voir si ses actions répondront à une norme assez stricte.”

“Cela pourrait être un appel téléphonique, cela pourrait être une réunion en marge d’un autre sommet international, cela pourrait être autre chose.”

M. Biden et le président Xi devraient tous deux assister à la réunion du G20 en octobre organisée par l’Italie, un lieu possible pour de tels pourparlers.

M. Sullivan a déclaré qu’aucune décision finale n’avait été prise.

Lorsqu’on lui a demandé s’il demanderait à Xi de faire pression pour une enquête sur les origines du COVID-19, le président Biden a déclaré mercredi aux journalistes : “Nous nous connaissons bien ; nous ne sommes pas de vieux amis. C’est juste du pur business.”