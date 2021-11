La Chine et la Russie s’associent pour contrer les États-Unis dans l’espace avec une terrifiante collaboration satellite | Sciences | Nouvelles

La première étape de cette terrifiante collaboration a été annoncée plus tôt cette année lorsque les médias d’État ont fait la lumière sur un accord entre la Chine et l’agence spatiale russe Roscosmos. Selon l’accord, Roscosmos installera une station de surveillance au sol par satellite à Shanghai, la Chine installerait des stations parallèles en Russie. L’annonce a pris le monde par surprise car c’était la première fois que l’un ou l’autre pays autorisait une puissance étrangère à construire des stations de suivi à l’intérieur de ses frontières.

Des stations de suivi supplémentaires devraient être construites au Brésil, en Indonésie, en Inde et en Angola.

L’agence de presse russe TASS a cité Roscmos en disant : « Tous les contrats pour le déploiement et l’exploitation de l’équipement ont été signés avec le Brésil en 2020.

« Toutes les autorisations pour sortir l’équipement de Russie ont également été obtenues. »

Selon les rapports originaux, les stations de suivi des systèmes de fabrication d’instruments de précision pour améliorer et améliorer la précision du réseau satellite russe GLONASS.

GLONASS est la réponse de la Russie au système américain de positionnement global ou GPS – un réseau de satellites qui fournit des données de positionnement et de navigation en temps réel pour un usage public et militaire.

La décision de construire une station de localisation en Chine a été interprétée comme une initiative visant à renforcer la coopération entre les deux pays.

Bien qu’elle soit la toute première puissance spatiale au monde, ces dernières années, la Russie a travaillé plus étroitement avec ses alliés.

Et selon un article paru dans The Diplomat, la Chine et la Russie cherchent à intégrer leurs systèmes satellitaires depuis au moins 2014.

Les experts ont averti l’année dernière que la volonté de la Russie de s’engager davantage avec l’Est était motivée par la détérioration des relations avec l’Ouest.

Un rapport publié dans le 21e numéro du China Brief Volume: 20 last, a affirmé que « le gouvernement russe a supprimé bon nombre de ces restrictions et a considérablement élargi la collaboration spatiale » avec la Chine.

En 2016, le président Vladimir Poutine s’est rendu à Pékin où il a signé un accord bilatéral sur la protection de la propriété intellectuelle dans les technologies spatiales.

Le rapport a ajouté : « La Russie et la Chine ont depuis lié leurs systèmes de navigation terrestre par satellite, le Russian Global Navigation Satellite System (GLONASS) et le Beidou (« Big Dipper_ Global Satellite Navigation System.

« Ces satellites prennent en charge des fonctions de sécurité civile et nationale telles que la navigation et les communications internationales ainsi que des applications militaires spécifiques telles que les frappes conventionnelles de précision. »

La Russie est également un acteur clé de la Station spatiale internationale (ISS) et, jusqu’en 2019, a lancé tous les astronautes des États-Unis et de l’Agence spatiale européenne (ESA) en orbite.

La Chine, quant à elle, a développé rapidement son programme spatial ces dernières années et a posé des sondes sur la Lune et sur Mars, et construit actuellement sa station spatiale.

Selon The Diplomat, le partenariat entre la Chine et la Russie servira à affaiblir la sphère d’influence des États-Unis, donnera aux deux pays un accès accru aux données et au renseignement et limitera les « capacités de projection de puissance » des États-Unis.

Cependant, le rapport a noté qu’il ne s’agirait probablement pas d’une coopération entièrement transparente, mais d’une coopération qui « vaut la peine d’être regardée ».