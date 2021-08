La Chine et la Russie sont-elles mécontentes de voir les États-Unis abandonner les Afghans ? 10z viral

Presque chaque phrase du petit discours de Joe Biden sur l’Afghanistan était malhonnête, imparfaite ou les deux. Voici un exemple. Biden a dit :

Nos véritables concurrents stratégiques – la Chine et la Russie – n’aimeraient rien de plus que les États-Unis pour continuer à canaliser des milliards de dollars de ressources et d’attention pour stabiliser l’Afghanistan indéfiniment.

Les États-Unis dépensaient environ 52 milliards de dollars par an pour soutenir leur effort militaire en Afghanistan et environ 6 milliards de dollars en aide étrangère. C’est beaucoup d’argent, c’est sûr. Mais la Chine et la Russie comprennent que ces montants n’auront aucun effet significatif sur l’état de l’énorme économie américaine.

L’idée que ces deux adversaires « n’aimeraient rien de plus » que de voir les États-Unis continuer ces dépenses est risible.

Voici quelque chose que la Chine et la Russie « aimeraient davantage » – voir les États-Unis humiliés sur la scène mondiale. Ou, comme le dit Mark Steyn, voir les États-Unis devenir une « superpuissance morte qui marche ».

À la chute de Kaboul, Steyn a écrit :

Si vous êtes une écolière afghane, c’est aujourd’hui la chute de Kaboul ; ailleurs, dans les chancelleries des alliés comme des ennemis, c’est la chute de l’Amérique.

Steyn suggère que la chute de Kaboul est le « moment Suez » de l’Amérique. La crise de Suez de 1956 « a marqué le grand fossé entre les mots « Empire britannique » étant toujours pris au sérieux et leur étant une punchline ricanante. » Les jours passés en Afghanistan « pourraient bien faire de même pour le terme « superpuissance mondiale ».

Ils peuvent, en effet. Mais même s’ils ne le font pas, la Chine et la Russie seront plus heureuses d’avoir été témoins de cette catastrophe et de ses retombées que de voir les États-Unis dépenser environ 60 milliards de dollars par an pour l’empêcher.