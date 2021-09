La Chine et le Bitcoin dans les temps forts de l’actualité crypto de la semaine

Ce vendredi, la banque centrale de Chine a annoncé que toutes les transactions effectuées avec Bitcoin et crypto-monnaies à l’intérieur du pays étaient interdites. Ce qui se traduit par une nouvelle mesure réglementaire contre ce type de commerce.

Autrement dit, Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies du pays sont devenus illégaux. Selon la publication originale, la Banque centrale de Chine a déclaré que « les activités commerciales liées aux monnaies virtuelles sont des activités financières illégales » car elles « mettent gravement en danger les biens des personnes ».

Dans son communiqué de vendredi, l’institution bancaire prévient que ceux qui ne respecteront pas la réglementation seront « mis en examen pour responsabilité pénale conformément à la loi ».

La décision interdit toutes les activités financières liées aux crypto-monnaies, telles que le commerce de crypto-monnaies, la vente de « jetons » (ou bons), les transactions impliquant des dérivés de crypto-monnaies et la « collecte de fonds illégale ».

Bitcoin a subi une baisse de son prix, après le communiqué de la Banque centrale de Chine

Cependant, le prix des crypto-monnaies, y compris Bitcoin, a subi des changements brusques au cours de la dernière année, en partie à cause de la réglementation chinoise, qui cherche à empêcher à tout prix la spéculation financière et le blanchiment d’argent.

Ainsi, cette dernière nouvelle a créé un effet direct sur le prix de la crypto-monnaie, peu de temps après, Bitcoin a immédiatement chuté de -6%. Sur la base des données collectées par notre outil de cryptographie en ligne, signalées en temps réel pendant cette période.

Un mineur inconnu a réussi à extraire 1 366 BTC juste avant que la Chine n’annonce que les crypto-monnaies seraient interdites dans le pays asiatique. Au moment de son exploitation, il s’élevait à environ 58 millions de dollars en crypto-monnaies.

Faire comme suit:

14:00 – 23/09/21 – Miner retire de façon inattendue 952 BTC 09:15 – 24/09/21 – Miner retire 1366 BTC plus 09:55 – 24/09/21 – Dernières nouvelles sur l’interdiction de la crypto-monnaie en Chine

Crypto.com est désormais un partenaire commercial des Philadelphia 76ers en NBA

Los 76ers de Filadelfia en la NBA anunciaron una nueva asociación con Crypto.com, la plataforma de cifrado de más rápido crecimiento con más de 10 millones de usuarios en todo el mundo, designando a la compañía de cifrado como el socio oficial de parches de camisetas Équipe.

L’association est également la première de Crypto.com en NBA. Pour lancer le partenariat, les 76ers lanceront leur premier jeton non fongible (NFT), disponible pour les fans à acheter via Crypto.com NFT.

Crypto.com s’est associé à des marques et à des organisations de classe mondiale, notamment la Formule 1, l’UFC, le Paris Saint-Germain et les Canadiens de Montréal de la Ligue nationale de hockey, entre autres. Crypto.com a récemment lancé Crypto.com NFT, la principale plate-forme de collecte et d’échange de NFT, triée sur le volet dans les mondes de l’art, du design, du divertissement et du sport.

Twitter accepte déjà de recevoir des conseils en Bitcoin

Twitter accepte déjà les pourboires sous forme de Bitcoin. La nouveauté intervient après le lancement de sa fonctionnalité “Tip Jar” en mai de cette année, et avec elle, il sera possible d’envoyer de l’argent en bitcoins à tout autre utilisateur de Twitter. La fonctionnalité est en cours de déploiement pour les utilisateurs iOS et le sera bientôt pour les utilisateurs Android.

La décision de Twitter n’est pas trop surprenante : Jack Dorsey soutient les cryptomonnaies en général et le Bitcoin en particulier depuis des années : il indiquait déjà en 2018 que le Bitcoin serait la seule monnaie du futur.

Hodler a débloqué 400 BTC après huit ans

Un Hodler inconnu a débloqué 400 Bitcoins après près de neuf ans d’inactivité de son portefeuille. En 2021, plusieurs événements similaires se sont produits. Cela fait une année que ces portefeuilles qui ont frappé des Bitcoins se sont réveillés.

Désormais, selon ce qui a été publié par Whale Alert, le montant dépasse les 17 millions de dollars pour l’événement en question. Stocké depuis 2012.

À quoi s’attendre de Bitcoin?

Selon nos analystes, le prix du Bitcoin la semaine prochaine pourrait afficher des gains. Les prévisions sont favorables à la principale crypto-monnaie du marché.

Après quelques jours bouleversés par les événements provoqués par la Chine, Bitcoin peine à se remettre. Cependant, les investisseurs sont loin de s’inquiéter du scénario. Depuis qu’ils ont profité de la baisse des prix pour frapper des crypto-monnaies.

Ainsi, l’indicateur de réserves BTC suggère que les investisseurs retireraient des pièces pour les garder dans des portefeuilles froids. Par conséquent, on estime que la chute récente a généré des pénuries qui peuvent déclencher la fin de la correction. De leur côté, les baleines accumulent également des pièces depuis juillet.

Ces nouvelles et d’autres, vous pouvez les développer en visitant ce lien.

