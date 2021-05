CBDC

La Chine et le Japon mènent des programmes de preuve de concept des CBDC: rapport sur les sentiers du bison

Les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) évoluent rapidement vers une mise en œuvre mondiale, selon un rapport de Bison Trails.

Selon la startup blockchain, plusieurs pays explorent les cas d’utilisation des CBDC. Bison Trails place ce chiffre à 80% des banques centrales.

40% de ces pays testent déjà des programmes de validation de principe. Ces pays comprennent Hong Kong, la Thaïlande, la Chine, l’Australie, Singapour, la Suède, le Japon, les Émirats arabes unis, les îles Marshall, l’Uruguay, l’Ukraine et les Bahamas.

Le rapport Bison Trails a approfondi la manière dont la CBDC a commencé à examiner le rôle joué par les monnaies numériques privées comme Diem, soutenu par Facebook, anciennement Libra.

Selon le rapport, Diem a été un catalyseur majeur qui a poussé les banques centrales à envisager de lancer des projets de CBDC.

Lorsque Diem (avant le changement de nom et de structure) a été introduit pour la première fois il y a des années, offrant une monnaie numérique mondiale sans autorisation au public, il a suscité de nombreuses réactions réglementaires.

Les banques centrales et les responsables gouvernementaux du monde entier se sont prononcés contre et ont dénoncé le projet car ils craignaient que la Balance puisse saper les monnaies souveraines comme le dollar.

Cependant, les banques centrales n’ont pas tardé à se rendre compte qu’elles avaient besoin d’alternatives à ce que la Balance offrait. Cela a suscité un intérêt croissant de la part de pays comme la Chine pour accélérer ses projets d’émission de sa monnaie numérique. Le rapport indique en partie:

«En plus de protéger la souveraineté monétaire, les CBDC sont considérées comme un nouveau moyen de stimuler l’innovation technologique et de promouvoir l’inclusion économique au sein d’une nation et dans le monde.»