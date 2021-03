La Chine et le Japon vont de l’avant avec les pilotes de la CBDC

La Chine et le Japon poursuivent leurs projets pilotes respectifs pour les monnaies numériques émises par la banque centrale, ou CBDC.

Le 26 mars, la Banque du Japon a annoncé qu’elle avait mis en place le Comité de liaison et de coordination sur la monnaie numérique de la Banque centrale pour se réunir avec le secteur privé sur la prochaine preuve de concept de la CBDC, ou PoC, déclarant:

«La Banque, par l’intermédiaire de ce comité, partagera les détails et fournira des mises à jour sur le PoC avec le secteur privé et le gouvernement et cherchera à consulter sur les étapes futures pour faciliter la mise en œuvre harmonieuse du PoC.»

L’annonce indiquait également que la banque se préparait à mener une CBDC pilote depuis octobre 2020 et qu’elle entamera officiellement la phase 1 de son projet pilote de CBDC le mois prochain.

Le 23 mars, le média d’État chinois Sina a rapporté que six grandes banques publiques avaient commencé à tester des services de portefeuille pour le renminbi numérique. Les clients peuvent demander les listes blanches des banques pour participer à l’essai et, s’ils sont approuvés, recevront des sous-portefeuilles connectés à l’application numérique en RMB de la banque centrale.

La banque centrale examinera les demandes au cas par cas.

Les candidats approuvés reçoivent des messages texte contenant des instructions sur le téléchargement et la configuration des portefeuilles numériques en scannant un code QR. Les sous-portefeuilles sont initialement fixés avec une limite de paiement de 1000 yuans par jour, mais les utilisateurs peuvent demander à augmenter la limite à l’avenir. Les portefeuilles peuvent éventuellement être liés à des cartes bancaires existantes émises par les institutions participantes.

Les six banques participantes sont la Banque agricole de Chine, la Banque de Chine, la Banque des communications, la Banque chinoise de construction, la Banque d’épargne postale de Chine et la Banque industrielle et commerciale de Chine.

La Chine pilote également sa CBDC dans les centres métropolitains de Pékin, Shenzhen, Suzhou et Chengdu depuis octobre.