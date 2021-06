La Chine et les États-Unis à quelques secondes du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale lors d’un affrontement en mer de Chine méridionale – « Prêts à combattre ! » | Monde | Nouvelles

Les tensions entre les deux superpuissances n’ont cessé de monter au cours des dernières années, alors que la Chine cherche à consolider son contrôle et son hégémonie sur les eaux contestées. Les États-Unis ont renforcé leur présence et leurs activités militaires dans la région, dans le but de contrer la posture de plus en plus agressive de Pékin. Cela a impliqué à la fois des patrouilles de liberté de navigation plus fréquentes, ainsi que des missions de reconnaissance aérienne.

En mai dernier, un escadron d’avions de combat SU-30 dirigé par l’as pilote Lu Geng s’est précipité pour intercepter des avions militaires étrangers qui s’approchaient de l’espace aérien chinois.

Dans les communications radio diffusées dans le reportage de CCTV, le pilote Lu peut être entendu émettre des avertissements sévères aux pilotes étrangers en anglais et en chinois.

“C’est l’armée de l’air de l’APL”, aboya-t-il.

« Vous êtes sur le point d’entrer dans l’espace aérien chinois. Partez immédiatement !

Lorsque les jets étrangers ont refusé de faire demi-tour, les pilotes chinois ont commencé à simuler des manœuvres d’attaque dans le but d’intimider leurs adversaires.

Alors que les enjeux augmentaient, les pilotes étrangers ont sagement décidé de désamorcer la situation en se retirant en lieu sûr.

Le pilote Lu a déclaré plus tard à CCTV qu’il n’aurait pas hésité à abattre les intrus si la situation l’avait exigé.

Il a dit : « Si [they] avait commencé le combat, je me battrais.

LIRE LA SUITE: La Chine place la technologie britannique au « premier plan » de l’offensive d’espionnage de Pékin

Il a affirmé que les États-Unis avaient envoyé des avions de reconnaissance électroniques et des avions anti-sous-marins pour des opérations de reconnaissance rapprochées.

La semaine dernière, les États-Unis ont déclaré qu’ils avaient besoin d’une présence « crédible au combat » en mer de Chine méridionale pour dissuader l’agression chinoise.

Ely Ratner, le candidat au poste de secrétaire adjoint américain à la Défense, a déclaré mercredi dernier à la commission sénatoriale des forces armées qu’une “position avancée crédible au combat” des forces était nécessaire pour “dissuader, et si nécessaire, nier un scénario de fait accompli”.