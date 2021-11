L’administration Biden a maintenu la position ferme de Trump et a davantage travaillé avec les alliés traditionnels des États-Unis pour faire pression collectivement sur Pékin sur diverses questions, notamment les droits de l’homme, Taïwan, le Xinjiang et le Tibet. (Photo/Fichier AP)

La Chine a déclaré vendredi qu’elle était en « communication étroite » avec les États-Unis pour faciliter le premier sommet virtuel entre le président Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden lundi et a espéré que Washington travaillera avec elle pour ramener les relations bilatérales à la « droite ». piste de développement solide et stable. Des responsables américains ont déclaré le mois dernier qu’ils étaient parvenus à un accord de principe avec la Chine pour organiser une réunion virtuelle entre Biden et Xi avant la fin de l’année, dans le cadre d’un effort visant à assurer la stabilité dans l’une des relations les plus lourdes et les plus lourdes au monde.

Répondant à une question concernant le sommet virtuel Xi-Biden lors d’un briefing régulier du ministère chinois des Affaires étrangères, un porte-parole a déclaré que la Chine et les États-Unis étaient en « communication étroite sur les dispositions spécifiques de la réunion de leurs dirigeants ». Le porte-parole Wang Wenbin a déclaré que cette année, le président Xi avait eu deux conversations téléphoniques avec le président Biden à sa demande. Les deux chefs d’Etat sont convenus de maintenir des contacts réguliers de diverses manières.

« Nous espérons que la partie américaine travaillera avec la Chine pour faire de la réunion un succès et remettre les relations sino-américaines sur la bonne voie pour un développement sain et stable », a déclaré Wang à Pékin lors d’un briefing régulier du ministère des Affaires étrangères.

À Washington, l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki a confirmé la rencontre virtuelle entre Biden et Xi le 15 novembre.

« Les deux dirigeants discuteront des moyens de gérer de manière responsable la concurrence entre les États-Unis et la République populaire de Chine, ainsi que des moyens de travailler ensemble là où nos intérêts s’alignent », a déclaré Psaki dans un communiqué.

« Tout au long, le président Biden exposera clairement les intentions et les priorités des États-Unis et sera clair et franc sur nos préoccupations », a-t-elle déclaré.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont intensifiées ces dernières années.

Le prédécesseur du président Biden, Donald Trump, a adopté une position ferme sur la Chine, à commencer par le commerce. Trump a imposé des droits de douane sur des milliards de dollars d’importations en provenance de Chine, provoquant des représailles de Pékin.

L’administration Biden a maintenu la position ferme de Trump et a davantage travaillé avec les alliés traditionnels des États-Unis pour faire pression collectivement sur Pékin sur diverses questions, notamment les droits de l’homme, Taïwan, le Xinjiang et le Tibet.

Biden a également intensifié l’engagement des États-Unis dans la région indo-pacifique, qui a vu des mesures agressives de la part de l’armée chinoise.

Cependant, dans un geste surprise, la Chine et les États-Unis ont annoncé cette semaine que les deux pays renforceraient leur coopération climatique. Les États-Unis et la Chine sont les deux plus gros émetteurs de CO2 au monde.

L’annonce des deux rivaux mondiaux a été faite mercredi lors du sommet sur le climat COP26 à Glasgow.

La dernière fois que Biden et Xi se sont entretenus, c’était en septembre, lors d’un appel téléphonique qui a duré environ 90 minutes.

Les deux dirigeants ont également parlé pendant deux heures en février – leur premier appel téléphonique depuis que Biden a pris ses fonctions en janvier de cette année.

L’accord de principe pour la tenue d’un sommet virtuel entre Xi et Biden est le résultat d’une réunion prolongée de six heures entre le conseiller à la sécurité nationale de Biden Jake Sullivan et le plus haut diplomate chinois, Yang Jiechi en Suisse, quelques jours seulement après que Pékin a envoyé un nombre record de avions de guerre dans la zone de défense de Taïwan.

Le président Xi n’a pas quitté la Chine depuis 21 mois, à la suite de mesures visant à resserrer les frontières du pays en réponse à la pandémie de COVID-19. Il a sauté le sommet du G20 fin octobre, ainsi que la conférence sur le climat COP26 en Écosse ce mois-ci.

