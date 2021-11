La Chine et les États-Unis s’unissent pour lutter contre le changement climatique

11/11/2021 à 21:18 CET

États-Unis et Chine sont au bord d’un guerre froideMais le changement climatique pourrait devenir un point de connexion. Les deux pays ont publié un engagement commun à la COP26 pour limiter le réchauffement climatique dans les années 2020. Les deux États se sont rapprochés et reconnaissent un écart entre les actions en cours et l’objectif fixé à Paris de maintenir ce réchauffement en dessous de 2°C, et idéalement pas au-dessus de 1,5°C.

Les termes exacts n’ont pas été clarifiés, mais le négociateur envoyé par les Etats-Unis pour le climat, John Kerry, a assuré que la Chine s’est engagé à réduire les émissions de méthane et la consommation de charbon « aussi vite que possible ». Cependant, la Chine ne rejoindrait pas une initiative entre les États-Unis et l’Europe visant à réduire d’un tiers les émissions de méthane d’ici 2030.

Il est loin d’être clair si cela se traduit ou non par une action significative. La Chine a fait des efforts pour promouvoir les véhicules électriques et réduire la dépendance au charbonMais il reste le plus gros contributeur aux émissions et n’a pas radicalement réduit ses émissions polluantes. Il n’a pas non plus été très présent à la COP26, le président Xi Jinping refusant de se présenter au sommet sur le climat.