La Chine et les talibans – plusieurs similitudes

Même si la Chine et les talibans ont des différences dans la configuration organisationnelle, les idéologies et les forces, plusieurs similitudes peuvent être notées. (Source de la photo : .)

Par Srikanth Kondapalli,

Alors que les talibans marchaient le mois dernier sur Kaboul après avoir englouti Kunduz, Herat, Mazar-e-Sharif, Kandahar et d’autres villes, certains analystes chinois l’ont comparé à l’Armée populaire de libération des années 1940 qui a vaincu les forces du Kuomintang. Ils ont également évoqué la possibilité que les États-Unis laissent leurs alliés et Taïwan dans l’embarras. Apparemment, cela a été compensé par la fusion de la guerre psychologique.

Alors que les deux contextes historiques en Chine et en Afghanistan sont différents, la légitimité officielle du parti-État chinois aux talibans lors de réunions discrètes telles que la consultation de l’ambassadeur Lu Shulin avec le mollah Omar en novembre 2000 à Kandahar ou les récentes réunions de haut niveau fréquentes à Doha , Pékin, Tianjin, Kaboul, Urumqi et Xian et l’annonce d’une aide de 31 millions de dollars et la communauté stratégique chinoise faisant des déclarations pro-talibans – tout cela indique la bonhomie naissante entre la Chine et les talibans.

Même si la Chine et les talibans ont des différences dans la configuration organisationnelle, les idéologies et les forces, plusieurs similitudes peuvent être notées. Premièrement, tous deux ont utilisé la violence pour s’emparer du pouvoir de l’État. Bien que les talibans n’aient remporté aucune bataille majeure et n’aient balayé l’Afghanistan dans le contexte du vide créé par le retrait des troupes américaines, la culture des armes à feu Kalachnikov a été popularisée par eux depuis les années 1970. Le Parti de la communauté chinoise (PCC) a célèbre la lutte armée comme « le pouvoir coule du canon de l’arme », bien qu’il ait rapidement réitéré le contrôle du parti sur l’armée. La guérilla à grande échelle et la guerre de position à Siping, la rivière Sungari, Pékin-Tianjin, la campagne Huai-Hai et la prise du Liaoning-Shenyang ont catapulté le PCC au pouvoir en 1949. L’APL est toujours utilisée pour le programme du PCC.

Deuxièmement, tous deux ont souligné l’importance du soutien des masses pour leur expansion, bien que dans les deux cas, seule l’élite règne sur les masses. 90 millions de cadres en Chine contrôlent 1,47 milliard de personnes et quelques milliers de talibans armés contrôlent plus de 40 millions d’Afghans. Le PCC a articulé la théorie du « poisson dans l’eau » pour expliquer sa subsistance au public. Tous deux méprisent toute participation plus large de la population aux processus décisionnels.

Troisièmement, le PCC et les talibans sont tous deux très autoritaires et secrets et pratiquement aucun mécanisme transparent n’est en place. Personne ne sait avec certitude où vivent les dirigeants de ces deux entités, ni leurs modes de vie personnels ou leur responsabilité publique. On dit que la cruauté est la norme. Bien que les rumeurs de l’assassinat présumé du chef des talibans Baradar aient été démenties, le public n’a aucune idée claire de la politique du palais à Kaboul. L’absence de Xi Jinping de la sphère publique avant qu’il ne prenne le contrôle du PCC en 2012 est un autre indice de ces théories du complot.

Quatrièmement, les deux sont anti-étrangers dans leurs perspectives politiques, même s’ils ont reçu une aide substantielle d’autant d’entités étrangères que possible. Traiter les relations avec les autres de manière tactique et transitoire est la marque de fabrique de ces deux entités dans leurs plans d’expansion. Les prédécesseurs des talibans ont obtenu le soutien matériel et moral des États-Unis, de la Chine et du Pakistan pour renverser les Soviétiques. Aujourd’hui, les talibans affichent des positions anti-américaines, même si un accord existait au Qatar l’année dernière. De même, le PCC s’est appuyé sur les Soviétiques pour arriver au pouvoir, mais s’y est opposé dans les années 1960. Le PCC a reçu le soutien des États-Unis depuis l’accord de Deng Xiaoping à la Maison Blanche en 1979 et son ascension subséquente et ses efforts conjoints pour la désintégration de l’Union soviétique d’alors. Le PCC a bien sûr généré le nationalisme en tant qu’idéologie parti-État, les talibans étant confinés à des loyautés de parenté décentralisées.

Cinquièmement, les deux sont intensément idéologiques, les talibans proposant des politiques d’émirat islamique extrêmement conservatrices. Le PCC, depuis les débats soviétiques, veut « le socialisme dans un seul pays », bien que depuis le 19e congrès du PCC encourage à exporter son modèle autoritaire de parti-État à l’étranger à travers l’Initiative la Ceinture et la Route ou d’autres. Tous deux prônent l’internationalisme à travers leurs prismes politiques respectifs, les talibans emportant le jehad à l’étranger, tandis que le PCC depuis 2017 prône « occuper le devant de la scène », bien que le PCC promeuve l’agenda « moderniste ».

Sixièmement, les deux sont très sectaires avec une cruauté inimaginable manifestée avec des concurrents internes et externes. La férocité des talibans à anéantir le mouvement de résistance au Panjshir ou ailleurs a été diffusée sur les chaînes de télévision. Les combats internes et le bain de sang entre les six à sept factions talibanes les plus puissantes se sont répandus dans la sphère publique. Les luttes du PCC et du Kuomintang sont légion, se qualifiant mutuellement de « bandits » blancs/rouges. Au sein du PCC, la destitution de Zhang Guotao, Gao Gang-Rao Sushi et récemment Zhou Yongkang, Bo Xilai et Sun Zhengcai ont déchiré l’appareil du parti. Il n’est pas surprenant qu’en Chine comme en Afghanistan, il soit normal que plusieurs dirigeants et d’autres « disparaissent » simplement sans audit public.

Bien qu’il existe des différences structurelles entre la Chine et les talibans, la bonhomie actuelle devrait durer compte tenu des similitudes dans leurs perspectives, à l’exception de la flambée de violence ouïghoure comme joker.

(L’auteur est professeur d’études chinoises à l’Université Jawaharlal Nehru de New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

