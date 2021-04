CBDC

La Chine étend ses essais de yuan numériques pour inclure plus de villes

En tête de la course à la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), la banque centrale chinoise a déjà testé le yuan numérique dans plusieurs villes, dont Shenzhen, Chengdu, Suzhou et Xiong’an.

Pourtant, il n’y a pas de calendrier spécifique pour le déploiement officiel de la CBDC, a déclaré le vice-gouverneur de la banque centrale Li Bo lors d’un rassemblement annuel dimanche des principaux décideurs, cadres et universitaires chinois et étrangers.

Li a déclaré que les essais avaient montré que le mécanisme d’émission et de distribution de l’e-CNY était compatible avec le système financier existant.

La Chine continuera également à améliorer l’écosystème de la monnaie numérique, à renforcer sa sécurité et sa fiabilité et à mettre en place un ensemble de cadre juridique et réglementaire; il a également partagé au Forum de Boao, qui a été annulé l’année dernière en raison du COVID-19, dans la province insulaire méridionale du pays, Hainan.

L’objectif du développement de la CBDC sera principalement destiné à un usage domestique, a déclaré Li. Outre les citoyens chinois, les visiteurs étrangers aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin qui auront lieu l’année prochaine l’utiliseront également.

Li a déclaré qu’ils coopéreraient avec d’autres pays pour trouver une solution pour les paiements transfrontaliers à long terme. Plus tôt ce mois-ci, la Banque populaire de Chine a lancé un programme pilote d’une journée pour tester le yuan numérique pour les paiements transfrontaliers. Les résidents de Hong Kong sélectionnés ont utilisé l’e-CNY comme moyen de paiement dans la ville voisine de Shenzhen et dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine.

Lors du même forum, Zhou Xiaochuan, ancien gouverneur de la banque centrale de Chine, a déclaré que la motivation initiale du développement de l’e-CNY était pour les paiements de détail nationaux et non pour les paiements transfrontaliers.

Selon Li, l’objectif du yuan numérique n’est pas de remplacer le dollar américain ou d’autres devises mondiales, mais de laisser le marché faire des choix. L’internationalisation du yuan sera un processus naturel, a-t-il déclaré.

ANTY

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.