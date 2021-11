La Chine exhorte avec véhémence les citoyens à STOCKER DE LA NOURRITURE avant l’hiver

par Aden Tate, The Organic Prepper :

Dans une tournure des événements plutôt choquante, la Chine a demandé à ses citoyens de commencer à stocker de la nourriture pour ce qu’elle considère comme un hiver difficile.

L’Economic Daily, contrôlé par le Comité central du Parti communiste chinois, a exhorté les lecteurs à ne pas s’alarmer des conseils du ministère, mais a également noté que de nombreux ménages avaient été pris dans les blocages de Covid sans approvisionnement suffisant en riz et légumes. (la source)

C’est en septembre 2021 que la Chine a ordonné aux principales sociétés énergétiques d’État de commencer à sécuriser leurs approvisionnements pour l’hiver 2021 à « tout prix ». Ils ont également exhorté les citoyens à s’approvisionner en nourriture. (la source)

Actuellement, la Chine connaît une crise énergétique car elle est incapable d’acheminer suffisamment de charbon dans le pays pour maintenir les lumières allumées dans de nombreuses villes. En conséquence, il y a une grave pénurie d’électricité dans tout le pays. [source:

And now, as of November 1, China is telling its citizens that they need to stockpile food ahead of Winter 2021.

It all started with a post by the Ministry of Commerce.

This came about from a social media post by China’s Ministry of Commerce. Behind the Great Fire Wall, China has its own series of state-monitored social media platforms, one of which is Weibo. This is in essence a version of Twitter, and it was here that the Ministry of Commerce posted that it was encouraging households to stockpile daily necessities in case of emergencies. [source:] H

Plus précisément, le message a déclaré: «Les familles sont encouragées à stocker une certaine quantité de produits de première nécessité pour répondre aux besoins de la vie quotidienne et des urgences.»

En réponse, il est rapporté que les supermarchés locaux ont été inondés de clients, avec un utilisateur de Weibo postant: « Dès que cette nouvelle est sortie, toutes les personnes âgées près de moi sont devenues folles en achetant dans le supermarché. »

À son tour, le journal chinois The Economic Daily a dit aux lecteurs de ne pas avoir « trop d’imagination débordante » lorsqu’il s’agissait d’interpréter les instructions de la nation pour commencer à stocker de la nourriture pour l’hiver 2021. Il a poursuivi en déclarant que cet avertissement était dû au potentiel des blocages entrants. [source ]

Mais il y a vraiment des pénuries alimentaires en Chine.

Cependant, il semble que les pénuries alimentaires affectent même la Chine en ce moment.

Début octobre, un froid extrême, des inondations et une tornade ont endommagé les cultures dans tout le Shandong, la plus grande région de culture de légumes de Chine. À la fin du même mois, les prix du brocoli, des concombres et des épinards avaient doublé. [source]

De tels prix ont amené un autre utilisateur de Weibo à dire : « Je pensais avoir un problème d’audition » lorsqu’il a été informé du prix chinois actuel des tomates dans l’épicerie locale.

Les gouvernements locaux ont ensuite reçu l’ordre d’acheter des légumes et de les stocker dans des congélateurs appartenant à l’État alors que Pékin envisage de libérer des réserves de légumes « au moment opportun » pour éviter que des prix inflationnistes massifs n’atteignent les étagères des épiceries.

Y a-t-il quelque chose de plus insidieux que la météo et la pandémie derrière cela ?

Y a-t-il peut-être quelque chose de plus insidieux que le mauvais temps et un virus derrière ces pénuries et avertissements ? Quelque chose d’assez gros pour nous affecter ici aux États-Unis ?

Tous ces événements récents, combinés à ce message sur Weibo, ont déclenché une vague de spéculations en Chine et dans la communauté en ligne alors que le monde se demande s’il s’agit ou non de la tentative de la Chine de préparer ses citoyens à une invasion de Taïwan.

Cela fait suite à l’augmentation de l’agression chinoise contre Taïwan au cours des 11 derniers mois, alors que la Chine a récemment envoyé son plus grand nombre d’avions de combat, de bombardiers et d’avions anti-sous-marins dans l’espace aérien taïwanais il y a tout juste un mois, le 2 octobre.

En réponse, Taïwan a mobilisé ses systèmes de défense antimissile et a brouillé ses propres avions de combat pour éloigner les avions de combat chinois. [source ]

La Chine a également déclaré récemment que « la Troisième Guerre mondiale pourrait être déclenchée à tout moment » contre la nation de Taiwan.

Comme prévu, Taïwan a déclaré : « Si la Chine lance une guerre contre Taïwan, nous nous battrons jusqu’au bout, et c’est notre engagement. Ces mots sont venus du ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, qui a ajouté : « La défense de Taïwan est entre nos mains, et nous y sommes absolument déterminés. Je suis sûr que si la Chine lance une attaque contre Taïwan, je pense qu’elle en souffrira aussi énormément. [source ]

Pour tenter de calmer certaines de ces spéculations, Zhu Xiaoliang du ministère communiste du Commerce a déclaré au peuple chinois que cela n’était certainement pas dû à une menace imminente pour l’approvisionnement alimentaire car « toutes les régions disposent d’un approvisionnement suffisant en produits de première nécessité, l’approvisionnement devrait être complètement garanti.

Quelles que soient les raisons – que les communistes aient quelque chose en tête ou que les créateurs du Grand Bond en avant aient soudainement décidé qu’ils se soucient désormais de l’humanité – si la Chine exhorte son peuple à stocker de la nourriture pour l’hiver à venir, c’est probablement une bonne idée pour que le reste du monde y prête également attention.

Lire la suite @ TheOrganicPrepper.ca