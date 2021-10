La Chine explose et s’en prend au Royaume-Uni pour ses objectifs climatiques : « Nous n’avons pas besoin d’aide ! » | Sciences | Nouvelles

Face à la pression croissante de la communauté internationale, le plus grand pollueur au monde s’est engagé à réduire ses émissions de carbone qui réchauffent la planète d’ici 2030. Xie Zhenhua, l’envoyé spécial de la Chine pour le climat, a déclaré mardi que la nation visait également à atteindre le zéro émission nette mais qu’elle le ferait donc dans son propre laps de temps. Alors que les dirigeants mondiaux se préparent à assister au sommet sur le climat COP26 à Glasgow le mois prochain, des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis se sont engagés à atteindre les objectifs nets zéro d’ici 2050 au plus tard.

La Chine, cependant, a déclaré avoir mis en œuvre des mesures pour atteindre le zéro net au plus tard en 2060.

Plus tôt cette année, il a été révélé que la Chine émet plus de gaz à effet de serre que l’ensemble du monde développé réuni.

Selon une étude du Rhodium Group, la Chine représentait environ 27% de la production mondiale de serre.

Les scientifiques ont, par conséquent, averti que tout effort réel pour arrêter le réchauffement climatique exige des mesures proactives de la part de la Chine.

L’émissaire britannique pour le climat et président de la COP26, Alok Sharma, s’est rendu en Chine début septembre pour exercer davantage de pression sur le régime communiste.

La visite fait suite à un voyage désastreux de l’Américain John Kerry, qui a parcouru quelque 15 000 milles pour être accueilli par une vidéoconférence de son homologue chinois.

S’exprimant également lors de la conférence de mardi, le ministre chinois de l’écologie et de l’environnement, Zhao Yingmin, a également pris un coup au Royaume-Uni.

Interpellé par Sky News, M. Zhao a semblé remettre en question l’objectif du Royaume-Uni de réduire les émissions de carbone de 68% d’ici 2030 sur la voie du zéro net d’ici 2050.

Il a déclaré : « La Chine (…) honore toujours ses paroles par de véritables actes afin que nous puissions même faire mieux que ce que nous avons déjà promis. »

Il a ajouté : « Nous espérons simplement que tous les pays développés pourront faire de même en honorant les paroles par des actions concrètes ».

Selon le ministre, la Chine « fera de son mieux » pour atteindre ses climats cibles compte tenu de l’énormité de la tâche qui l’attend et a admis la part importante de la Chine dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Il a déclaré : « C’est le meilleur effort possible que nous puissions faire, compte tenu du stade de développement actuel et de la capacité de la Chine.