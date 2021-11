La Chine exposée : les gens « se battent » pour la nourriture dans les supermarchés alors que Xi dit « s’approvisionner » | Monde | Nouvelles

L’annonce des autorités chinoises a exhorté les citoyens à s’approvisionner en produits de base en cas d' »urgence », mais n’a pas précisé exactement de quelle urgence il s’agissait. Cela a incité un flot de citoyens à se précipiter pour acheter du chou, du riz et de la farine mercredi malgré le fait que le gouvernement ait assuré qu’il y avait suffisamment de fournitures au milieu de scènes chaotiques d’achat de panique.

Dans un communiqué, le ministère chinois du Commerce a déclaré : « L’avis exige que toutes les localités soutiennent et encouragent les grandes entreprises de circulation de produits agricoles…

« Établir des relations de coopération étroites avec les bases de production de produits agricoles tels que les légumes, les céréales et l’huile, le stock d’olives et l’élevage de volailles.

« Et signer des accords d’approvisionnement et de commercialisation à long terme ; les légumes résistants au stockage doivent être achetés à l’avance.

« Et l’approvisionnement en marchandises devrait être verrouillé afin de préparer des plats locaux et des plats de clients. »

Mais le message qui a déclenché des achats de panique chaotique était lorsque le ministère a encouragé les familles à « stocker » les aliments.

Il disait : « Encouragez les familles à stocker une certaine quantité de produits de première nécessité pour répondre aux besoins de la vie quotidienne et des urgences ; renforcer la construction de réseaux de livraison d’urgence.

Une vidéo publiée sur Weibo par le magazine d’information d’État China News Weekly montre d’énormes files d’acheteurs dans les supermarchés de Changzhou, une ville de la province du Jiangsu, dans l’est de la Chine.

Des chariots à provisions emballés peuvent être vus dans la vidéo regorgeant de produits d’épicerie et d’autres fournitures tandis que les étagères des magasins sont dépouillées de leurs marchandises.

En plus de cela, un faux texte aurait été envoyé aux officiers de l’Armée populaire de libération de Chine les avertissant d’un conflit imminent avec Taïwan.

Ce texte aurait également envoyé les citoyens dans une frénésie d’achat de panique malgré son caractère sans fondement.

La sécurité alimentaire est un enjeu majeur en Chine après la Grande Famine chinoise de 1959-1961, qui a hanté la conscience de générations de chinois.

La famine, qui s’est produite sous le président Mao dans le cadre du « Grand bond en avant » est considérée comme la catastrophe causée par l’homme la plus meurtrière de l’histoire de l’humanité. On estime qu’entre 15 et 55 millions de personnes sont mortes de faim pendant la famine.