La Chine fait 88 millions de voyages pour le festival de la mi-automne – WWD

EN VACANCES–Après un mois d’août très calme en Chine avec des dépenses de consommation modérées, septembre marque un début de saison des fêtes plus fort.

Le ministère chinois de la Culture et du Tourisme a annoncé qu’au cours des trois jours du festival de la mi-automne-sept. De 19 à 21 – 88 159 399 voyages intérieurs ont été effectués, ce qui équivaut à 87,2 % des niveaux de 2019. Les dépenses associées au cours de ces journées s’élevaient à 37,15 billions de renminbi, soit 78,6% des dépenses de 2019.

Les enjeux sont élevés en cette période des fêtes d’automne. En février, la population a été encouragée à ne pas rentrer chez elle pendant le Nouvel An chinois de peur que les voyages ne propagent une épidémie massive de virus COVID-19. Parce que le festival de la mi-automne de cette année se déroule plus près que d’habitude le 1er octobre, jour de la fête nationale, ne se déroulant qu’à une semaine d’intervalle, il offre une longue et rare période de vacances aux travailleurs chinois. Il est de coutume pour le personnel de bureau de ne bénéficier que de 5 jours de congé par an, combinés à 31 jours de jours fériés.

Les ventes au détail chinoises en août n’ont augmenté que de 2,5% en glissement annuel, bien en deçà de la croissance de 7% attendue par les analystes du secteur, et le deuxième mois consécutif, elles ont dépassé les attentes. Le mois de juillet a été affecté par les inondations dans le Henan et les chiffres ont encore baissé en août, les épidémies de cluster Delta ayant soudainement interrompu des plans de voyage non essentiels, affectant les dépenses des vacances scolaires d’été et annulé de nombreux événements.