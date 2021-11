La Chine fait peser une grave menace sur l’Australie en raison des tensions à Taïwan – « Mieux vaut être préparé » | Monde | Nouvelles

Le chef du Global Times, le soi-disant porte-parole du gouvernement chinois, a averti que la Chine pourrait riposter si les forces australiennes venaient à la défense de Taïwan. Écrivant sur les réseaux sociaux samedi soir, le rédacteur en chef Hu Xijin a lancé une attaque cinglante contre Canberra.

« Si des troupes australiennes viennent combattre dans le détroit de Taïwan, il est inimaginable que la Chine ne mène pas une attaque lourde contre elles et les installations militaires australiennes qui les soutiennent », a-t-il tweeté.

« Donc, l’Australie (devrait) se préparer à se sacrifier pour l’île de Taïwan et les États-Unis. »

Il a terminé le message avec un emoji de pouce levé.

L’avertissement de M. Xijin est intervenu après que le Financial Times a rapporté que l’Australie était prête à faire équipe avec les États-Unis afin de défendre Taïwan contre une invasion chinoise.

La Chine a revendiqué à plusieurs reprises ses revendications sur l’île de Taïwan, gouvernée démocratiquement, et n’a pas exclu le recours à la force pour réunifier l’île avec le continent.

La menace semblait être une réponse aux remarques de Peter Dutton, ministre australien de la Défense, a déclaré samedi qu’il était « inconcevable » que Canberra ne se joigne pas aux États-Unis pour défendre Taïwan.

« Nous devons nous assurer qu’il existe un niveau élevé de préparation, un plus grand sentiment de dissuasion grâce à nos capacités, et c’est ainsi que nous mettons notre pays en position de force », a-t-il déclaré.

« La Chine est une superpuissance économique et militaire. Ils dépensent 10 fois plus par an que ce que nous dépensons pour notre budget de la défense, et tous les 18 mois, ils produisent, en termes de tonnage, plus de moyens militaires que l’ensemble de la Royal Navy n’en a dans sa flotte.

« Donc, l’idée que nous pourrions rivaliser avec la Chine est bien sûr un non-sens. Ce n’est pas la question dont nous sommes saisis. La question est de savoir si nous rejoindrions-nous avec les États-Unis ?

« Il serait inconcevable que nous ne soutenions pas les États-Unis dans une action si les États-Unis choisissaient de prendre cette mesure.

«Et encore, je pense que nous devrions être très francs et honnêtes à ce sujet, examiner tous les faits et circonstances sans pré-engagement, et peut-être qu’il y a des circonstances où nous ne prendrions pas cette option.

« Je ne peux pas concevoir ces circonstances. »

Mercredi, Anthony Blinken, secrétaire d’État américain, a également misé sur son soutien à Taïwan et a déclaré que les États-Unis et leurs alliés prendraient « des mesures » si la Chine utilisait la force dans une attaque contre Taïwan.