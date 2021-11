L’ONG, Citizens for Green Doon, a contesté le déboisement de la forêt et de la faune de Phase I accordé pour l’amélioration et l’expansion des routes en abattant des arbres.

Se référant à l’impasse frontalière entre l’Inde et la Chine et les tentatives d’incursion incessantes de l’APL, la Cour suprême s’est demandé mardi si une cour constitutionnelle pouvait passer outre à la nécessité pour l’armée de défendre le pays et affirmer que la protection de l’environnement l’emportera sur les besoins de défense. .

La cour suprême a déclaré qu’elle ne pouvait ignorer le fait qu’il y a un adversaire qui a développé des infrastructures à la frontière jusqu’à la garde et que l’armée a besoin de meilleures routes jusqu’à la frontière qui n’a pas connu de changements radicaux depuis la guerre de 1962.

Alors que le Centre fait pression pour augmenter la largeur de la route Char Dham dans l’Uttarakhand pour permettre à l’armée d’accéder plus rapidement aux zones le long de la frontière avec la Chine, le juge DY Chandrachud, à la tête d’un banc de trois juges, a fait référence aux « événements récents » et a déclaré : » On ne peut nier qu’à une telle hauteur, la sécurité de la nation est en jeu. La plus haute cour constitutionnelle peut-elle dire que nous passerons outre aux besoins de la défense, en particulier face aux événements récents ? Peut-on dire que l’environnement triomphera de la défense de la nation ? Ou nous disons que les problèmes de défense doivent être pris en compte afin que la dégradation de l’environnement n’ait pas lieu ? »

Le banc, composé également des juges Surya Kant et Vikram Nath, a posé ces questions à l’avocat principal Colin Gonsalves, qui représentait Citizens for Green Doon. L’ONG a contesté le déboisement de la forêt et de la faune de phase I accordé pour l’amélioration et l’expansion des routes en abattant des arbres.

Le Centre a déclaré à la Cour suprême que la Chine a fait une énorme accumulation dans la région du Tibet et que l’armée a besoin de routes plus larges pour déplacer les véhicules lourds jusqu’à la frontière indo-chinoise afin d’éviter une situation semblable à la guerre en 1962.

Il a informé la cour suprême que des routes de desserte comme de Rishikesh à Gangotri, de Rishikesh à Mana et de Tanakpur à Pithoragarh qui mènent à la frontière nord avec la Chine relient les camps de l’armée à Dehradun et Meerut qui ont des bases de lanceurs de missiles et d’artillerie lourde. Le Centre a déclaré que l’armée doit être prête à toute exigence et ne peut pas être surprise en train de faire la sieste comme cela s’est produit en 1962.

La cour suprême a observé que tout développement doit être durable et équilibré avec la défense de la nation et la protection de l’environnement et la cour ne peut pas deviner les besoins de défense du pays.

