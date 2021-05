La Chine fera «mourir l’Australie et une mort lente et persistante» alors que les relations se détériorent Monde | Nouvelles

Joe Siracusa, professeur à l’Université Curtin et analyste politique, a averti que si la Chine et l’Australie ne peuvent pas s’engager dans une guerre ouverte alors que les relations se détériorent entre les deux puissances, la Chine doit simplement bloquer et perturber les voies maritimes vers l’Australie pour porter un coup dur. Le professeur Siracusa a déclaré que cela signifierait que l’Australie «mourrait d’une mort lente et persistante» alors que les deux pays se sont disputés à cause de bonnes exportations et de sondes Covid. La Chine a imposé des droits de douane sur le bœuf et le vin australiens et a prolongé le gel des négociations au niveau ministériel avec le pays alors que les relations continuent de se détériorer.

S’adressant à Sky News Australia au sujet de la querelle diplomatique en cours avec la Chine, le professeur Siracusa a averti que les choses pourraient empirer entre les deux puissances.

On lui a demandé s’il pensait que l’Australie se tournerait vers les Nations Unies pour résoudre les problèmes liés au commerce et à Taiwan.

L’Australie a des alliances commerciales étroites avec Taiwan et est venue à plusieurs reprises à sa défense contre la position de la Chine sur la région indépendante.

L’analyste a discuté de la probabilité d’un conflit et a répondu: “Je pense [Australia] aurait dû le faire il y a six mois.

«C’est une chose très facile, je veux dire que vous allez demander à l’autorité mondiale de regarder d’où vient le virus Covid.

“Vous pouvez également demander à l’Assemblée générale et je sais que le Conseil de sécurité peut opposer son veto à toute décision de venir en aide [of a country].

“Mais quand vous découvrez que seuls 14 pays environ dans le monde pensent que Taiwan est un pays et qu’ils vont venir en aide … alors c’est très bien.

«Personne ne va envahir l’Australie, personne ne va passer par la tête de Sydney avec des troupes de combat.

Les relations entre la Chine et l’Australie ont commencé à se détériorer gravement lorsque l’Australie a poussé l’Organisation mondiale de la santé à mener une enquête “robuste” sur la Chine et le coronavirus d’origine.

Ce qui a suivi, ce sont les droits de douane sur le vin et les produits australiens qui ont paralysé les fabricants australiens qui exportent un grand nombre vers la Chine.

Les deux parties se sont également disputées lorsque l’Australie a interdit le déploiement de Huawei qui, selon la Chine, est le résultat de l’ingérence américaine.