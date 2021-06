La Chine ferme plus de 90 % de la capacité d’extraction de BTC et les sites BTC du Sichuan sont massivement fermés

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

La Chine a renforcé l’application de la loi contre les activités minières nationales de Bitcoin. Les sites miniers de Bitcoin dans la province du Sichuan auraient subi une panne de courant massive et auraient perdu leur capacité à mener davantage d’opérations minières, selon la couverture médiatique locale.

Les sites miniers de BTC dans la province du Sichuan auraient subi une panne d’électricité massive depuis dimanche, citant la couverture médiatique locale. Certaines entreprises ont même fermé leurs installations avant la panne.

Selon le Global Times, la Commission provinciale de développement et de réforme du Sichuan et le Bureau de l’énergie du Sichuan ont publié un avis conjoint vendredi dernier. Como resultado, las autoridades locales solicitaron un cese total de las actividades mineras de Bitcoin, ordenando a las empresas de electricidad locales que “filtren, limpien y terminen” las operaciones mineras sin más suministro eléctrico antes del domingo y que realicen una autoinspección informando sus resultados par ce moyen. Vendredi. De plus, 26 sociétés sont répertoriées et prétendument en tant qu’entités d’extraction de crypto, notamment Heishui Kedi Big Data Tech Co et Kangding Guorong Tech Co.

Plus de 90% de la capacité d’extraction BTC perdue

L’interdiction signifie que plus de 90 % de la capacité d’extraction de Bitcoin de la Chine devrait être fermée, du moins à court terme. Les internautes locaux ont qualifié cet incident d'”accident minier” collectif ou même de “fin d’une époque”.

Dans le sud-ouest de la Chine, la province du Sichuan est considérée comme le plus grand centre minier de Bitcoin en Chine ou dans le monde. Contrairement à l’énergie thermique générée en Mongolie intérieure et dans la province du Xijiang, les activités minières de BTC dans le Sichuan sont principalement générées par l’hydroélectricité, qui est plus respectueuse de l’environnement et durable, selon les données locales.

Shentu Qingchun, PDG de BankLedger, société de blockchain basée à Shenzhen, a exprimé sa déception face à la dernière répression.

« Nous nous attendions à ce que le Sichuan soit une exception pendant la répression, car il y a une surabondance d’électricité pendant la saison des pluies. Mais les régulateurs chinois adoptent désormais une approche uniforme, qui réformerait et contrôlerait l’industrie minière chinoise en plein essor de Bitcoin. »

Des mesures d’interdiction strictes similaires ont également été récemment menées dans d’autres centres miniers clés des régions du nord. En outre, certaines régions du nord-ouest de la Chine connaissent également des pannes d’électricité en raison d’une catastrophe naturelle due aux inondations, qui affecte le hashrate des pools miniers.

Certains analystes pensent que la dernière décision de la Chine vise à renforcer le contrôle réglementaire du commerce des devises numériques, à prévenir les risques financiers systématiques et à interdire le blanchiment d’argent comme ces activités illégales. Le marché estime que la Chine vise à promouvoir sa monnaie numérique (e-CNY) contre les crypto-monnaies à long terme.

Pendant ce temps, le prix du Bitcoin s’échangeait à 34 988 $ au cours de la journée, atteignant le plus bas de 33 429 $ au cours des dernières 24 heures. Certains analystes ont noté que le hashrate en Chine avait considérablement diminué, atteignant la croix de la mort, ce qui signifie que la moyenne mobile sur 50 jours tombe en dessous de la moyenne mobile sur 200 jours, selon Bloomberg dimanche.

Source de l’image : Shutterstock