La Chine furieuse alors que l’UE provoque Pékin avec la visite de députés européens à Taïwan – « Arrêtez de travailler avec Biden » | Monde | Nouvelles

Taïwan a accueilli mercredi la première délégation du Parlement européen à se rendre sur l’île, qualifiant le voyage d’important et sa dernière démarche vers des liens plus étroits avec l’Europe dans un contexte de tensions accrues entre Taipei et Pékin.

Taïwan, que la Chine revendique comme son propre territoire et n’a pas exclu de prendre par la force, n’a de relations diplomatiques formelles avec aucun pays européen en dehors de la Cité du Vatican.

Mais il souhaite approfondir ses liens avec les démocraties de l’Union européenne.

« La délégation était la première délégation officielle envoyée par le Parlement européen à Taïwan dans l’histoire, ce qui est d’une grande importance », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

La délégation, dirigée par le député français Raphael Glucksmann, discutera avec des responsables taïwanais de menaces complexes, notamment de désinformation et de cyberattaques, a ajouté le ministère.

La visite de trois jours a été organisée par une commission du Parlement européen sur l’ingérence étrangère telle que la désinformation dans les processus démocratiques.

Le bureau présidentiel de Taïwan a déclaré dans un communiqué que le gouvernement partagerait avec la délégation ses expériences dans la gestion des défis, notamment « l’infiltration étrangère ».

« L’expérience de Taiwan dans la lutte contre les attaques répétées et sophistiquées par la mobilisation de toute sa société, et sans restreindre sa démocratie, est unique », a déclaré M. Glucksmann dans un communiqué avant son départ pour Taiwan.

Le président Tsai Ing-wen a mis en garde contre l’augmentation des efforts chinois pour gagner de l’influence dans l’île démocratique et a demandé aux agences de sécurité de contrer les efforts d’infiltration.

Pékin avait mis le bloc en garde contre la visite, affirmant qu’elle « violerait gravement l’engagement de l’UE envers la politique d’une seule Chine, porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de la Chine et saperait le développement sain des relations Chine-UE ».

Mais les eurodéputés itinérants n’ont pas été impressionnés par les menaces, Raphaël Glucksmann, un eurodéputé français qui avait déjà été sanctionné par la Chine, déclarant : « Ni les menaces ni les sanctions ne m’impressionneront.

En réponse à la visite, Pékin a envoyé un message au bloc bruxellois dans un article publié dans le journal d’État Global Times dans lequel il accusait les députés européens de « malveillance et préjugés contre la Chine ».

L’article était précédé d’une citation du député européen irlandais Mick Wallace qui a déclaré au Parlement européen le 26 octobre que « l’UE doit cesser de travailler pour le département d’État américain ».

La visite des députés européens intervient après que le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a effectué un rare voyage en Europe le mois dernier qui a provoqué la colère de Pékin, qui a mis en garde les pays hôtes contre la dégradation de leurs relations bilatérales avec la Chine.

Le Parlement européen a adopté le mois dernier une résolution non contraignante visant à approfondir les liens avec Taïwan, notamment en examinant un accord d’investissement bilatéral.

La délégation rencontrera le Premier ministre taïwanais Su Tseng-chang plus tard mercredi avant une rencontre avec Tsai jeudi.