La Chine humilie ENCORE Biden alors qu’elle teste une fusée de pointe au milieu du conflit à Taiwan | Sciences | Nouvelles

La fusée a été tirée depuis un site près de la ville de Xi’an dans le nord de la Chine pendant 115 secondes, créant une énorme traînée de flammes et d’échappement. Le nouveau moteur a été développé par l’Academy of Aerospace Solid Propulsion Technology (AASPT), appartenant à la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), le principal entrepreneur spatial du pays. Le moteur a un diamètre de 11,48 pieds (3,5 mètres), une poussée maximale de 1 000 000 livres-force (500 tonnes) et est alimenté par 330 000 livres (150 tonnes) de combustible solide.

Dans un communiqué, CASC a affirmé qu’il s’agissait du moteur de fusée à poudre le plus puissant avec la plus grande poussée que le monde ait jamais vue.

CASC a également affirmé avoir prouvé plusieurs technologies de pointe, notamment une coque en fibre composite haute performance, une chambre de combustion intégrée et une tuyère surdimensionnée, pour en faire un moteur de fusée considérablement avancé.

Ren Quanbin, président de l’AASPT, a déclaré à CCTV, le diffuseur public chinois : « Les tests sont très réussis. Nous avons testé tous les paramètres, y compris la poussée de 500 tonnes qui a fonctionné 115 secondes.

« Nous sommes au niveau international avancé dans le domaine des gros moteurs à fusée solide. Ensuite, nous développerons un moteur à fusée solide de 1 000 tonnes pour fournir une poussée plus forte aux fusées porteuses chinoises à l’avenir.

Selon CASC, le moteur de fusée devrait être utilisé avec des fusées de transport lourd pour répondre à plusieurs demandes de lanceurs pour des missions spatiales.

Il s’agit notamment des atterrissages sur la Lune en équipage et des missions impliquant l’exploration de l’espace lointain.

Cela survient également alors que la Chine développe la Longue Marche 9, une énorme fusée conçue pour les astronautes vers la Lune.

La Chine a pris de l’avance dans le développement de fusées ces dernières années alors que la course à l’espace s’intensifie, mais certaines pourraient ne pas être utilisées pour se rendre sur des planètes lointaines.

Cela survient alors que la tension militaire s’intensifie dans l’arène spatiale, faisant craindre une guerre à part entière dans le cosmos.

Hier, il a été révélé qu’une équipe de scientifiques chinois aurait créé un dispositif utilisant des explosifs pour détruire furtivement les satellites ennemis sans être détectés.

Plus tôt ce mois-ci, la Chine a envoyé au moins 38 avions à travers le détroit de Taïwan, qui sert de frontière de facto entre Taïwan et le continent alors que la Chine semble prête à attaquer l’île.

Le président Joe Biden a déclaré qu’il interviendrait pour aider Taïwan si Pékin lançait une attaque.