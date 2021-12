La Chine humiliée alors que la stratégie « zéro Covid » se retourne contre lui – les plans de Xi paralysés par une nouvelle épidémie | Sciences | Des nouvelles

Les autorités chinoises ont signalé mardi 175 nouvelles infections communautaires après la mise en place d’un verrouillage instantané dans la ville de Xi’an. Les 13 millions d’habitants de la ville sont obligés de rester chez eux, avec un seul membre du ménage autorisé à partir tous les deux jours pour faire l’épicerie.

Pendant ce temps, les déplacements à destination et en provenance de la ville ont été interdits, sauf dans des circonstances spéciales nécessitant une approbation officielle.

Avec plus d’un mois avant que la Chine n’accueille les Jeux olympiques d’hiver, cette augmentation soudaine des cas menace la stratégie Covid de Pékin.

Lors d’une conférence de presse jeudi, un responsable a admis que les Jeux olympiques d’hiver de Pékin pourraient apporter « des cas de COVID-19 ou de petits groupes d’infections » car « un grand nombre de personnel étranger se rassemblera, provoquant un risque très élevé de transmission ».

Le directeur adjoint du bureau de prévention et de contrôle des épidémies du comité d’organisation des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, Huang Chun, a déclaré que pendant les Jeux olympiques, le personnel et les athlètes infectés par Covid ne seraient pas en mesure de concourir ou de travailler et seraient envoyés dans un hôpital désigné ou un centre d’isolement en fonction de si le patient présente ou non des symptômes.

Le gouvernement chinois poursuit toujours avec détermination la stratégie « Zero Covid » qui a gravement affecté les voyages dans le pays et le commerce mondial.

Cela survient au milieu de données décevantes sur l’efficacité du vaccin chinois Sinovac, qui, selon l’OMS, a une efficacité d’environ 50%.

De plus, il semble qu’un rappel du vaccin Sinovac ne fonctionne pas contre la variante Omicron beaucoup plus contagieuse.

Beaucoup sont sceptiques quant aux données sur le coronavirus en Chine, car le pays a interdit la communication publique sur le coronavirus sauf autorisation préalable du gouvernement, selon des documents internes divulgués.

LIRE LA SUITE : La Chine éclate alors que le Japon est le dernier à retirer des officiels des Jeux olympiques

Pendant ce temps, le Royaume-Uni a une moyenne mobile de plus de 108 000 cas de coronavirus, sans aucune restriction de verrouillage annoncée.

Mardi, la ville méridionale de Dongxing a ordonné à ses 200 000 habitants de s’isoler après la détection d’une infection.

En octobre, des centaines de vols et de voyages en train ont été annulés, des écoles fermées et des tests de masse réintroduits pour tenter d’endiguer la propagation du virus.

Les tests à domicile en Chine n’étant pas autorisés, des contrôles gouvernementaux ont eu lieu afin d’obtenir une image claire et précise de l’origine du virus lors de la dernière épidémie – et de sa direction.