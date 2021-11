La Chine inflige des amendes à des géants de la technologie pour violations anti-monopoles

Pékin a lancé des mesures anti-monopole, de sécurité des données et d’autres mesures de répression contre les entreprises technologiques depuis fin 2020.

Des géants chinois de la technologie, dont Alibaba Group et Tencent Holdings, ont été condamnés à une amende samedi pour avoir omis de signaler les acquisitions d’entreprises, s’ajoutant à une répression anti-monopole par le Parti communiste au pouvoir.

Les sociétés n’ont pas signalé 43 acquisitions survenues il y a jusqu’à huit ans en vertu des règles de «concentration opérationnelle», selon l’Administration d’État pour la réglementation du marché. Chaque violation est passible d’une amende de 500 000 yuans (80 000 dollars), selon le communiqué.

Pékin a lancé des mesures anti-monopole, de sécurité des données et d’autres mesures de répression contre les entreprises technologiques depuis la fin de 2020. Le parti au pouvoir craint que les entreprises aient trop de contrôle sur leurs industries et les a avertis de ne pas utiliser leur domination pour arnaquer les consommateurs ou bloquer l’entrée de nouveaux concurrents .

Parmi les autres sociétés condamnées à des amendes lors de la dernière série de sanctions figurent les détaillants en ligne JD.com Inc. et Suning Ltd. et l’opérateur de moteur de recherche Baidu Inc. Les acquisitions remontant à 2013 comprenaient des actifs de technologie de réseau, de cartographie et de technologie médicale.

Les entreprises « n’ont pas déclaré la mise en œuvre illégale de la concentration opérationnelle », a déclaré le régulateur sur son site Internet.

Alibaba, la plus grande entreprise de commerce électronique au monde en termes de volume de ventes, a été condamnée à une amende de 2,8 milliards de dollars en avril pour des pratiques qui, selon les régulateurs, ont supprimé la concurrence. Meituan, une plateforme de livraison de nourriture, a été condamnée à une amende de 534 millions de dollars le 8 octobre.

