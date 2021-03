La Chine insiste sur le fait qu’elle «n’a peur d’aucun défi» de la part des États-Unis alors que les tensions montent | Monde | Nouvelles

Jeudi, le président américain a critiqué son homologue chinois Xi Jinping dans une explosion brutale. M. Biden s’est engagé à empêcher la Chine de devenir le pays «le plus riche» et le «leader» du monde.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, le président Biden a déclaré: «Je vois une concurrence féroce avec la Chine.

«La Chine a un objectif global, et je ne la critique pas pour cet objectif, mais elle a pour objectif global de devenir le premier pays du monde, le pays le plus riche du monde et le pays le plus puissant du monde.

«Cela ne se produira pas sous ma surveillance, car les États-Unis vont continuer à croître et à se développer.»

Il a ajouté: «Nous ne cherchons pas la confrontation, même si nous savons qu’il y aura une compétition rude et rude.

«C’est une bataille entre l’utilité des démocraties du 21e siècle et les autocraties.»

La Maison Blanche a également publié récemment la stratégie de sécurité nationale intérimaire qui qualifiait la Chine de «seul concurrent potentiellement capable de combiner sa puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour monter un défi soutenu à un système international stable et ouvert».

Le porte-parole du ministère chinois de la Défense, le colonel principal Ren Guoqiang, a rejeté le document et a déclaré qu’il avait une «mentalité de guerre froide».

Lors d’une conférence de presse jeudi, M. Ren a déclaré que la stratégie américaine était « une excuse pour continuer à rechercher l’hégémonie, ce qui reflète sa mentalité hégémonique obstinée ».

Il a ajouté que la Chine s’est «fermement opposée» à ces remarques qui constituent un «mauvais traitement dangereux» de la République populaire.

M. Ren a poursuivi: « La Chine n’a aucune intention de » défier « qui que ce soit, mais n’a peur d’aucun défi. »

Les tensions entre Washington et la Chine ont monté en flèche depuis la présidence de Donald Trump et n’ont pas montré de signes d’amélioration sous l’administration de Biden.

Lors de sa conférence de presse jeudi quelques heures après les propos de M. Ren, le président Biden a déclaré que son homologue chinois, le président Xi, « n’a pas d’os démocratique – avec un petit os dans son corps, mais c’est un type intelligent et intelligent ».

Il a également comparé le président chinois au président russe Vladimir Poutine.

Il a déclaré: «C’est l’un des gars comme Poutine, qui pense que l’autocratie est la vague du futur [and that] la démocratie ne peut pas fonctionner dans un monde toujours plus complexe.