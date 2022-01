La Chine interdit à toutes les plateformes musicales de signer des accords exclusifs sur le droit d’auteur

Pékin, Chine. Crédit photo : zhang kaiyv

Environ quatre mois après que Tencent Music (NYSE : TME) a ​​officiellement annulé ses accords de musique exclusive pour se conformer à une ordonnance du gouvernement chinois, une agence de surveillance des droits d’auteur a interdit à toutes les plateformes de streaming nationales de signer les accords.

Ce dernier développement dans la répression « antitrust » de longue date du gouvernement chinois dans le secteur technologique a été spécifiquement publié par l’Administration nationale du droit d’auteur de Chine (NCAC), lors d’une récente réunion à Pékin, selon un rapport du Taipei Times.

Des supérieurs des services de streaming chinois et de l’industrie musicale au sens large se sont réunis pour le rassemblement en question, selon une déclaration publiée par le NCAC sur l’application WeChat de Tencent. Et tandis que les sanctions précises pour l’encrage des accords de droits d’auteur exclusifs des services de streaming restent floues, l’organisme gouvernemental a souligné qu’il interdirait les accords, sauf dans des « circonstances spéciales » à l’avenir.

Comme mentionné, l’interdiction des accords exclusifs de services de streaming en Chine fait suite à un certain nombre d’autres initiatives « antitrust », notamment obliger Tencent Music à annuler la plupart de ces accords.

La société exploite des plateformes populaires au niveau national telles que QQ Music, Kugou et Kuwo, et son cours de bourse, malgré une croissance de 2,43 % au cours des heures de négociation d’aujourd’hui, est en baisse de près de 68 % par rapport au début de janvier 2021. (Bien sûr, Tencent elle-même possède un- cinquième d’Universal Music Group ainsi qu’un petit morceau de Warner Music Group.)

Bien qu’il semble que la répression de la NCAC affectera tous les services de streaming en Chine – l’entité n’a pas divulgué les sociétés dont les dirigeants ont comparu à la réunion – la logique suggère que cette décision profitera à la société mère de TikTok, ByteDance, si elle décidait de déployer une plate-forme musicale de sa propre.

Les rapports de l’année dernière suggéraient que le conglomérat entrerait dans l’espace de streaming d’ici 2021, car TikTok (connu sous le nom de Douyin en Chine) reste extrêmement populaire. ByteDance n’a pas encore répondu à la rumeur, mais il semble probable que l’offre de streaming signalée, évitant la concurrence musicale exclusive, bénéficierait considérablement de l’importance de Douyin.

Plus généralement, l’abandon par le marché chinois de la musique en croissance rapide des exclusivités en streaming arrive quelques années après que les pistes spécifiques à un service ont été mises en veilleuse en Europe et aux États-Unis. en particulier – qui a fait valoir que la pratique a porté préjudice au marché des abonnés payants.

Mais des solutions de contournement (outre les podcasts) ont fait surface dans l’intervalle, Apple Music ayant clôturé 2021 en lançant « une série de 24 mix DJ exclusifs ». Et Amazon Music, capitalisant sur les capacités d’expédition et de traitement de sa société mère, a lancé un magasin de produits dérivés d’artistes en mars dernier et a suivi l’effort avec un spectacle en direct d’Ed Sheeran fin novembre.