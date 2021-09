La Chine interdit Bitcoin de la façon dont les stormtroopers tirent sur les protagonistes.

in

tldr; Vendredi, diverses autorités chinoises, dont la Banque populaire de Chine (PBOC) et la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC), ont publié de nouvelles réglementations interdisant explicitement les échanges de crypto-monnaie et établissant un plan pour éliminer complètement l’exploitation minière de Bitcoin dans le pays. La Chine a interdit le Bitcoin des dizaines de fois maintenant, il ne semble jamais vraiment tenir. Le marché continue de tirer la mauvaise leçon des interdictions chinoises de Bitcoin.

