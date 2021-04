La Chine interdit de parler de la victoire aux Oscars de la réalisatrice de “ Nomadland ” Chloe Zhao – .

La 93e cérémonie annuelle des Oscars dimanche soir était inhabituelle et non conventionnelle pour de nombreuses raisons, allant de l’évidence comme son cadre socialement éloigné à de très grosses surprises, bouleversements et premières.

Chloe Zhao, par exemple, est repartie avec un prix de la meilleure réalisatrice pour Nomadland, son hymne atmosphérique au style de vie chaotique mais paisible d’Américains errants «sans maison» (pas sans-abri) qui se sont retirés de la course effrénée du quotidien. broyer pour vivre le plus simplement possible. C’était un prix remarquable sur plusieurs fronts, comme le fait que ce n’était que la deuxième fois qu’une femme remportait le prix et la première fois qu’il était attribué à une femme chinoise. Mais si vous aviez supposé qu’il y aurait une réaction de félicitations de masse dans le pays d’origine de Zhao, par exemple, qui a accueilli le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho lorsqu’il a remporté le prix du meilleur réalisateur l’année dernière pour Parasite, vous seriez très beaucoup se trompe.

Les censeurs chinois répriment toute discussion en ligne ou dans les médias au sujet de Zhao et de sa victoire aux Oscars. Cela découle probablement de son succès aux Golden Globes en mars, après quoi une interview que Zhao a donnée au magazine Filmmaker en 2013 a commencé à circuler en Chine, qui incluait sa référence à son pays d’origine comme un endroit «où il y a des mensonges partout».

Le Wall Street Journal, par exemple, note que les recherches sur les principaux moteurs de recherche chinois Baidu et Sogou ont trouvé de nombreuses références aux honneurs précédents de Zhao, mais seulement quelques liens vers des articles sur sa victoire aux Oscars qui ont été supprimés. De même, deux journalistes des médias d’État ont déclaré au WSJ qu’ils avaient donné l’ordre de ne rien publier sur la victoire de Zhao aux Oscars, en raison de «l’opinion publique précédente». De plus, le porte-parole du Chinese Community Party People’s Daily, ainsi que la chaîne de télévision contrôlée par l’État China Central Television, n’ont rien rapporté de ce genre.

“𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒’𝑠 𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑔𝑜𝑜𝑑𝑏𝑦𝑒𝑠. 𝑆𝑒𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑎𝑑.” Nomadland est lauréat de 3 #AcademyAwards – Meilleur film, meilleure actrice – Frances McDormand et Meilleur réalisateur – Chloé Zhao. #Oscars #NMDLND pic.twitter.com/LLQYziejiT – Nomadland (@nomadlandfilm) 26 avril 2021

Peut-être encore plus dramatiquement, le prix de Zhao pour la réalisation de Nomadland – qui a également remporté un Oscar du meilleur film – a produit une première vague de félicitations en son honneur sur les sites de médias sociaux chinois tôt lundi, heure locale de Pékin. Quelques heures plus tard, cependant, tous ces messages avaient été effacés des services de médias sociaux respectifs, selon le WSJ.

Un média chinois qui a reconnu la victoire de Zhao l’a fait dans le contexte de la réprimander quelque peu. Le Global Times, qui appartient au Quotidien du Peuple, note dans cet éditorial que le film est globalement assez américain et ne résonnera probablement pas du tout auprès des téléspectateurs chinois. De plus, il continue à propos de Zhao: «Nous espérons qu’elle pourra devenir de plus en plus mature. À une époque où la confrontation sino-américaine s’intensifie, elle peut jouer un rôle de médiation dans les deux sociétés et éviter d’être un point de friction. Elle ne peut pas échapper à son étiquette spéciale et elle devrait l’utiliser activement. “

