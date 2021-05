La Chine interdit la crypto? 8 choses à savoir sur l’actualité de la crypto-monnaie chinoise

Aujourd’hui, Bitcoin (CCC:BTC-USD) et ses pairs de crypto-monnaie sont à nouveau sur la sellette. Cette fois, la nouvelle d’une interdiction chinoise des crypto-monnaies fait pression. Alors, que devez-vous savoir sur les nouvelles de la crypto en Chine? Et la Chine a-t-elle vraiment interdit la crypto?

Source: Shutterstock

Surtout, un rapport de ., qui souligne la décision de la Chine d’interdire aux institutions financières de fournir des services liés aux transactions de crypto-monnaie, est à l’origine de l’actualité. La Chine a également mis en garde les consommateurs contre la nature spéculative du crypto trading.

Dans cet esprit, voici ce que vous devez savoir sur l’actualité crypto en Chine.

La Chine interdit la crypto? Ce qu’il faut savoir

Il est important de noter que . affirme que cette nouvelle crypto chinoise provient d’une déclaration conjointe de la National Internet Finance Association of China, de la China Banking Association et de la Payment and Clearing Association of China. Les investisseurs doivent noter qu’à l’heure actuelle, la Chine n’a pas interdit aux individus de détenir des cryptos. Il semble que l’impulsion de cette décision soit la récente volatilité du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Les derniers jours ont fait chuter 20000 dollars sur les prix du Bitcoin et plus de 500 milliards de dollars sur l’ensemble du marché de la cryptographie. Ces groupes industriels affirment que cette volatilité met en danger la propriété des consommateurs et la sécurité financière. Il est important de noter que les investisseurs doivent également noter que ce n’est pas la première fois que la Chine prend position contre la crypto-monnaie. Par exemple, en juin 2019, le gouvernement a bloqué l’accès aux échanges de crypto-monnaie nationaux et étrangers ainsi qu’aux plateformes d’offre initiale de pièces (ICO). Pour cette raison, certains sur Twitter rejettent le dernier rapport, provoquant une tendance à «China FUD». Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin s’échange des mains pour un peu plus de 43000 $.

À la date de publication, Sarah Smith ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Sarah Smith est la rédactrice en chef de Today’s Market avec InvestorPlace.com.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/05/china-bans-crypto-8-things-to-know-about-the-china-crypto-news/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC