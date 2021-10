La Chine, la Russie et le Kazakhstan sont les vedettes cette semaine du minage de Bitcoin

Dans cette nouvelle édition de notre tour d’horizon hebdomadaire, la Chine, la Russie et le Kazakhstan sont les principaux acteurs en matière de minage de Bitcoin. Tout cela, lié à l’impact des mesures des autorités chinoises contre le business minier en 2021.

Malgré le fait qu’un temps considérable s’est écoulé et que le hashrate de Bitcoin soit presque rétabli, les actions de Pékin ont des conséquences. En ce sens, ils se sentent au-delà de leurs frontières. Parmi les autres nouvelles importantes de cette semaine, la saisie de plus de 165 équipements miniers au Venezuela se démarque.

En revanche, les déclarations du PDG de l’équipementier ASIC, Bitfury, ressortent. Cela aurait confirmé que la société aura une introduction en bourse et explique que cela est dû à des plans d’expansion. Passez en revue cette information et d’autres d’un grand intérêt cette semaine avec notre résumé minier classique.

Ce sont les nouvelles les plus remarquables sur le minage de Bitcoin

Comme d’habitude, dans notre résumé classique de l’actualité minière Bitcoin, le plus important est passé en revue. Dans ce sens, les 5 nouvelles qui ont eu le plus d’impact en CT et dans d’autres portails spécialisés dans les monnaies numériques sont sélectionnées. Voici les titres :

La Chine annonce une consultation publique sur l’interdiction de l’exploitation minière Le Kazakhstan fonde son économie sur l’exploitation minière L’exode des mineurs chinois cause des problèmes d’approvisionnement en Russie Les autorités vénézuéliennes saisissent 165 ASIC Bitfury pour les rendre publiques dans le cadre de plans d’expansion.

La Chine annonce une consultation publique sur l’interdiction de l’exploitation minière

Après une campagne furieuse et agressive pour démanteler presque toutes les fermes minières à l’intérieur de ses frontières, la Chine semble le regretter. Ainsi, l’agence nationale de planification de cette nation a annoncé la tenue d’une consultation publique sur la décision d’interdire l’exploitation minière numérique.

Cette consultation pourrait indiquer une intention des autorités de modifier leur attitude hostile à l’égard de l’entreprise. Ainsi, la Commission nationale de développement et de réforme du pays asiatique s’apprête à soumettre au jugement populaire ses actions radicales contre les crypto-monnaies.

La demande a été émise par l’entité susmentionnée dans un communiqué jeudi dernier. Il est à noter qu’après l’interdiction d’exploitation minière, les autorités ont estimé que leur travail était fait. Par conséquent, ils ont ajouté l’entreprise à la liste des industries obsolètes. Maintenant, il semble y avoir un autre environnement que certains médias considèrent comme celui du regret.

Le Kazakhstan fonde son économie sur l’exploitation minière

L’une des plus grandes nations du monde, le Kazakhstan, fonde désormais ses activités économiques sur l’exploitation minière de Bitcoin. Ce n’est plus du pétrole ou d’autres ressources naturelles comme avant. C’est le deuxième pays avec la plus grande quantité de puissance de hachage à l’intérieur de ses frontières.

De même, cette nation est l’une de celles qui accueille le plus de mineurs chinois après les mesures prohibitives des autorités. La vague de mineurs en provenance de Chine est si forte que les autorités, malgré leur amitié avec l’entreprise, ont décidé de limiter la consommation d’énergie de l’activité.

Un nouveau règlement des autorités a été récemment mis en circulation. Avec elle, une limite de 1 MW d’énergie est placée sur chaque parc pour une durée de deux ans. D’une manière générale, l’ensemble de l’activité minière du pays ne peut pas recevoir plus de 100 MW.

L’exode des mineurs chinois cause des problèmes d’approvisionnement en Russie

La connexion de milliers de nouvelles machines de minage Bitcoin n’est pas une affaire qui ne concerne que le Kazakhstan. Une autre des nations touchées par ce tsunami énergivore est la Fédération de Russie. Le géant eurasien ne serait pas en mesure de supporter le nombre élevé de fermes installées sur son territoire.

Selon les médias locaux, les frais des mineurs seront augmentés avec des frais discriminatoires. En d’autres termes, le prix par KW-heure payé par une industrie normale ou la population résidentielle sera totalement différent du prix que les mineurs paieront pour le même KW-heure. Avec cela, les autorités cherchent à ce que le rendement de la prestation de services aux mineurs soit plus important.

« Pour maintenir la fiabilité et la qualité de l’approvisionnement en électricité, nous pensons qu’il est nécessaire d’exclure la possibilité que les mineurs consomment de l’électricité à des tarifs pour la population. » Tels étaient les mots de Nikolai Shulginov, autorité du ministère de l’Énergie de la Russie.

Les autorités vénézuéliennes saisissent 165 ASIC

Dans un nouvel épisode d’actions contre des établissements miniers au Venezuela, les autorités ont saisi un nombre important de matériel. Selon les données officielles mises en évidence dans CoinTelegraph, quelque 165 équipements miniers Bitcoin auraient été temporairement détenus pour ne pas avoir les licences réglementaires pour opérer.

La procédure aurait été menée par différentes autorités et représentants publics. Parmi eux, des policiers et techniciens du monopole de l’électricité Corpoelec. Ils auraient été accompagnés de représentants de la Surintendance nationale des actifs cryptographiques et des activités connexes (Sunacrip).

Il faut tenir compte du fait qu’au Venezuela, l’activité minière est légale. Cependant, les procédures d’obtention des licences sont souvent lentes. Ce dernier pourrait être lié à des problèmes bureaucratiques exacerbés par la pandémie et la crise aiguë qui frappe la nation caribéenne depuis près d’une décennie.

En termes d’extraction de Bitcoin, il s’agit d’une entreprise légale au Venezuela. Cependant, le processus d’accès aux licences est lent, de sorte que la plupart des mineurs du pays opèrent dans la clandestinité. Source : France24

Bitfury entre en bourse dans le cadre de ses plans d’expansion

Une autre des nouvelles les plus marquantes concernant l’exploitation minière de Bitcoin concerne Bitfury, qui entrera dans une nouvelle étape d’expansion internationale. Pour obtenir le financement de ses projets ambitieux, elle entrera en bourse. Cela a été récemment confirmé par le PDG de cette société, Valery Vavilov, dans une récente interview.

« Alors que Bitfury et son portefeuille d’entreprises poursuivent leur expansion mondiale dans le domaine des actifs numériques, Bitfury considère une introduction en bourse dans le cadre de ses plans d’expansion et de croissance plus larges », a-t-il déclaré.

Si cette étape est franchie, l’entreprise de fabrication serait la troisième du genre à entrer en bourse. Les deux autres sont Canaan Creative et Ebang. Il est à noter que l’équipement de cette société n’est pas le plus compétitif du marché de la vente. Cependant, leur puissance de hachage est largement acceptée dans les pays à faible coût de l’électricité.

