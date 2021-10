La Chine lance 3 astronautes pour une mission de 6 mois dans la station spatiale

La Chine a envoyé samedi trois astronautes dans sa station spatiale pour un séjour record de six mois alors que le pays se dirige vers l’achèvement du nouvel avant-poste en orbite

Le vaisseau spatial Shenzhou-13 transportant les trois astronautes a été lancé par une fusée Longue Marche-2F samedi à 00h25.

Les deux hommes et une femme sont le deuxième équipage à embarquer dans la station spatiale, qui a été lancée en avril dernier. Le premier équipage est resté trois mois.

Le nouvel équipage comprend deux vétérans du voyage spatial. Zhai Zhigang, 55 ans, et Wang Yaping, 41 ans, et Ye Guangfu, 41 ans, qui effectue son premier voyage dans l’espace.

L’équipage a été salué par une fanfare militaire et des partisans chantant « Ode à la patrie », soulignant le poids de la fierté nationale investie dans le programme spatial chinois qui a progressé rapidement ces dernières années.

Ils effectueront trois sorties extravéhiculaires pour installer des équipements en vue de l’agrandissement de la station, évalueront les conditions de vie dans le module Tianhe et mèneront des expériences en médecine spatiale et dans d’autres domaines.

Le programme spatial chinois dirigé par l’armée prévoit d’envoyer plusieurs équipages à la station au cours des deux prochaines années pour la rendre pleinement fonctionnelle.

Une fois achevée avec l’ajout de deux autres sections – nommées Mengtian et Wentian – la station pèsera environ 66 tonnes, une fraction de la taille de la Station spatiale internationale, qui a lancé son premier module en 1998 et pèsera environ 450 tonnes une fois terminée.

Les deux modules chinois supplémentaires devraient être lancés avant la fin de l’année prochaine pendant le séjour de l’équipage du Shenzhou-14, qui n’a pas encore été nommé.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a renouvelé vendredi son engagement à coopérer avec d’autres pays dans l’utilisation pacifique de l’espace.

Le porte-parole Zhao Lijian a déclaré que l’envoi d’humains dans l’espace était une « cause commune de l’humanité » et que la Chine « continuerait à étendre la profondeur et l’étendue de la coopération et des échanges internationaux » dans les vols spatiaux en équipage et « apporterait des contributions positives à l’exploration des mystères de la univers. »

La Chine a été exclue de la Station spatiale internationale en grande partie en raison des objections américaines concernant la nature secrète du programme chinois et ses liens militaires étroits, ce qui l’a incitée à lancer deux modules expérimentaux avant de commencer sur la station permanente.

La loi américaine exige l’approbation du Congrès pour les contacts entre les programmes spatiaux américains et chinois, mais la Chine coopère avec des experts spatiaux de pays comme la France, la Suède, la Russie et l’Italie. Les responsables chinois ont déclaré qu’ils attendaient avec impatience d’accueillir des astronautes d’autres pays à bord de la station spatiale une fois qu’elle deviendrait pleinement fonctionnelle.

La Chine a lancé sept missions en équipage avec un total de 14 astronautes à bord depuis 2003, date à laquelle elle est devenue le troisième pays après l’ex-Union soviétique et les États-Unis à envoyer une personne dans l’espace par ses propres moyens. Deux astronautes chinois ont volé deux fois.

La Chine a également étendu ses travaux sur l’exploration lunaire et martienne, notamment en plaçant un rover sur la face cachée de la Lune, peu explorée, et en renvoyant des roches lunaires sur Terre pour la première fois depuis les années 1970.

Cette année, la Chine a également posé sa sonde spatiale Tianwen-1 sur Mars, dont le rover Zhurong qui l’accompagne a exploré des preuves de la vie sur la planète rouge.

D’autres programmes spatiaux chinois appellent à collecter le sol d’un astéroïde et à rapporter des échantillons lunaires supplémentaires. La Chine a également exprimé son aspiration à envoyer des gens sur la Lune et éventuellement à y construire une base scientifique, bien qu’aucun calendrier n’ait été proposé pour de tels projets. Un avion spatial hautement secret serait également en cours de développement.