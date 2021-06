La Chine lance des avions de combat IA capables de prendre des décisions tactiques sans faille – « Mieux que les humains | Monde | Nouvelles

in

Dans des batailles d’essai simulées, les jets contrôlés par l’IA ont pu abattre de vrais pilotes humains selon le journal officiel de l’armée chinoise, PLA Daily. Le commandant de la brigade, Du Jianfeng, a déclaré à la publication que les jets d’IA étaient de plus en plus intégrés à la formation des pilotes.

M. Du a déclaré que l’avion était capable de prendre “des décisions tactiques sans faille”.

Il a également salué la “compétence de l’IA à gérer l’avion”.

M. Du a continué à dire que le système nouvellement développé était une aide puissante pour « affûter l’épée » des pilotes chinois.

L’un des aspects les plus remarquables du nouveau système est la possibilité de copier et de maîtriser instantanément de nouvelles tactiques et compétences de combat.

Des experts militaires ont proposé que l’intégration du système d’IA dans la guerre moderne pourrait aider les pilotes à prendre des décisions en prenant en considération tout un champ de bataille.

Fang Guoyu, l’un des pilotes testés contre le système a été “abattu” après que l’IA ait utilisé sa propre technique contre lui.

Il a déclaré : « Au début, ce n’était pas difficile de gagner contre l’IA.

« Mais en étudiant les données, chaque engagement est devenu une chance de s’améliorer.

Un communiqué de l’agence de défense a déclaré : « Dans un futur domaine aérien contesté par des adversaires, un seul pilote humain peut augmenter la létalité en orchestrant efficacement plusieurs plates-formes autonomes sans pilote à partir d’un avion piloté.

« Cela fait passer le rôle humain d’opérateur de plate-forme unique à commandant de mission. »

Les dernières nouvelles concernant les avions chinois contrôlés par l’IA font suite à une incursion dans l’espace aérien de Taiwan par l’Armée populaire de libération mardi.

L’incursion était la plus importante à ce jour, avec au moins 28 avions de combat impliqués dans l’opération.