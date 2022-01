La Chine lance le portefeuille numérique Yuan pour encourager l’utilisation de l’e-CNY | Invezz

La Chine poursuit activement ses projets de lancement d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC), le dernier développement étant le lancement d’un portefeuille numérique en yuan. Un rapport a révélé cette nouvelle le 4 janvier, notant que la Banque populaire de Chine (PBoC) a lancé la version bêta du portefeuille pour étendre l’utilisation du yuan numérique (e-CNY). Pour le moment, l’application est disponible en versions Android et iOS.

Selon le rapport, le PBoC Digital Research Institute a développé le portefeuille. Alors que l’application était initialement téléchargeable via des liens privés, c’est la première fois qu’elle est ouverte au public. Ce lancement arrive à point nommé, car il intervient des semaines avant le Nouvel An lunaire, où les habitants de Chine continentale échangent des cadeaux monétaires sous la forme de paquets rouges numériques appelés lai see.

Cependant, les inscriptions de nouveaux utilisateurs sont limitées aux villes chinoises désignées qui testent déjà l’e-CNY. Il s’agit de Shenzhen, Suzhou, Xiongan, Chengdu, Shanghai, Hainan, Changsha, Xian, Qingdao et Dalian. En plus de ces villes, l’application sera également ouverte aux personnes de tous les sites pour les Jeux olympiques d’hiver de cette année, qui débuteront le 4 février à Pékin.

Le concours est de mise

Bien que le gouvernement chinois ait franchi des étapes importantes avec son initiative e-CNY, il devra faire face à une concurrence féroce de la part du secteur privé. En particulier, Alipay d’Ant Group et WeChat Pay de Tencent Holdings permettent aux utilisateurs de recharger leurs comptes, de transférer de l’argent et d’effectuer des paiements avec des codes QR ou NFC tels que l’application e-CNY.

Ces applications sont déjà populaires auprès de la population chinoise. Par exemple, Alipay avait intégré 1,3 milliard d’utilisateurs en juillet 2020. La plate-forme a traité des transactions d’une valeur de 1,02 billion de dollars (0,75 billion de livres sterling) fin juin 2020.

Selon Mu Changchun, directeur de l’Institut de recherche sur les monnaies numériques, environ 140 millions de citoyens chinois avaient ouvert un compte numérique en yuan en octobre 2021. En outre, il a révélé que la CBDC avait enregistré des transactions qui dépassaient 62 $ 9,7 milliards de dollars ( 7,16 milliards de livres sterling) depuis son lancement. Comparé à Alipay, e-CNY a encore un long chemin à parcourir.

À cette fin, le gouvernement doit trouver un moyen d’inciter les utilisateurs à adopter son application e-CNY. Jusqu’à présent, le gouvernement distribuait des paquets rouges contenant du yuan numérique pour attirer plus d’utilisateurs. Les plus grandes loteries ont eu lieu à Pékin, Chengdu et Changsha lorsque le gouvernement a distribué 40 millions de RMB à chaque test.

Cette nouvelle intervient alors que la course aux CBDC continue de s’intensifier, seuls deux pays réussissant à mettre en œuvre des versions numériques de leurs devises. Ce sont les Bahamas et le Nigeria.

