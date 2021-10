La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a confirmé qu’un petit nombre de forces américaines sont dans le pays pour s’entraîner avec des soldats. Maintenant, le ministère chinois des Affaires étrangères a riposté, affirmant que les États-Unis « semaient le trouble ».

Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré lors d’un briefing que Pékin s’opposait « fermement » à la formation des Etats-Unis avec Taiwan.

Interrogé sur les commentaires de Mme Tsai lors d’un point de presse jeudi, M. Wang a souligné l’importance du principe « Une seule Chine » comme fondement des relations américano-chinoises.

Il a déclaré : « Nous nous opposons fermement à toute forme d’échanges officiels et de contacts militaires entre les États-Unis et Taïwan, nous nous opposons à l’ingérence américaine dans les affaires intérieures de la Chine et aux tentatives de provoquer et d’attiser les troubles. »

M. Wang a également accusé les États-Unis de déstabiliser la région en « faisant jouer leurs muscles » dans le détroit de Taïwan et a averti que « l’indépendance de Taïwan est une impasse ».

Mme Tsai a confirmé mardi à CNN dans une interview que Taïwan avait des troupes américaines stationnées dans le pays, mais a souligné qu’elles n’étaient « pas autant que les gens le pensaient ».

Le diffuseur a rapporté que les dossiers du département américain de la Défense montrent que le nombre de soldats américains à Taïwan est passé de 10 en 2018 à 32 plus tôt cette année.

Le président taïwanais a ajouté que Taipei avait « un large éventail de coopérations avec les États-Unis », dans le but d’augmenter les capacités de défense de l’île.

Elle a également déclaré qu’elle pensait qu’en cas d’attaque de la Chine continentale, les États-Unis aideraient Taïwan « compte tenu de la relation à long terme que nous entretenons avec les États-Unis ».

Chiu Kuo-cheng, ministre de la Défense de Taïwan, a également déclaré aux journalistes que les interactions militaires taïwanaises-américaines étaient « assez nombreuses et assez fréquentes » et duraient depuis longtemps.

Il a déclaré: « Au cours de ces échanges, n’importe quel sujet peut être discuté. »

M. Chiu a ajouté que Mme Tsai n’avait pas dit que les forces américaines étaient basées en permanence ou en garnison à Taïwan, en réponse aux questions des législateurs selon lesquelles, si elles l’étaient, cela pourrait être un prétexte pour que la Chine attaque l’île.

Il a ajouté : « Il n’y a aucun lien entre les échanges de personnel et le stationnement des troupes. »

En vertu du principe « Une seule Chine », Pékin considère Taïwan comme une partie légitime du continent.

Bien que les États-Unis n’aient aucun lien diplomatique officiel avec l’île, ils vendent des armes à Taïwan en vertu du Taiwan Relations Act, qui stipule que les États-Unis doivent aider Taipei à se défendre.

Mme Tsai a récemment déclaré à l’occasion de la fête nationale de Taïwan, que Taipei ne pouvait pas être forcée de suivre « la voie que la Chine lui avait tracée ».

Elle a ajouté: « Il ne devrait y avoir absolument aucune illusion que le peuple taïwanais cédera à la pression. »

Cela survient alors que Joe Biden a déclaré que les États-Unis s’étaient fermement engagés à aider Taïwan à se défendre en cas d’attaque chinoise.

Lors d’une assemblée publique de CNN, on a demandé au président américain si les États-Unis viendraient à la défense de Taïwan et a déclaré : « Oui, nous nous sommes engagés à le faire. »

Plus tard, un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que Biden n’annonçait aucun changement dans la politique américaine.

Ils ont déclaré : « Les relations de défense des États-Unis avec Taïwan sont guidées par la loi sur les relations avec Taïwan.

« Nous respecterons notre engagement en vertu de la loi, nous continuerons à soutenir l’autodéfense de Taïwan et nous continuerons de nous opposer à tout changement unilatéral du statu quo. »

Le ministère chinois des Affaires étrangères a également exhorté les États-Unis à « éviter d’envoyer des signaux erronés ».