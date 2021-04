La Chine lance un avertissement sévère aux États-Unis “de ne pas jouer avec le feu” sur Taiwan alors que les tensions éclatent | Monde | Nouvelles

La semaine dernière, le département d’État américain a décidé d’approfondir ses relations avec Taiwan malgré les revendications de la Chine sur la nation insulaire. Lors d’une conférence de presse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a répondu aux questions sur les lignes directrices mises à jour des États-Unis avec Taiwan, qui encouragent la coopération entre les deux pays.

M. Zhao a averti les Etats-Unis “de ne pas jouer avec le feu sur la question de Taiwan”.

Il a poursuivi: «Arrêtez immédiatement toute forme de contacts officiels américano-taïwanais, gérez la question avec prudence et de manière appropriée, et n’envoyez pas de mauvais signaux aux forces indépendantistes de Taiwan afin de ne pas influencer et endommager de manière subversive les relations sino-américaines et la paix et la stabilité à Taiwan. Détroit.”

Les nouvelles directives de Washington permettent aux responsables américains de rencontrer plus librement leurs homologues de Taiwan.

La Chine a revendiqué la souveraineté sur l’ensemble de Taiwan, une démocratie d’environ 24 millions de personnes.

Les mots d’avertissement surviennent alors que Pékin continue d’intensifier son agression militaire près de l’île indépendante.

Mardi, Taiwan a signalé davantage d’intrusions de jets chinois dans sa zone d’identification de défense aérienne (ADIZ).

Selon la nation insulaire, quatre chasseurs chinois J-16 et un avion de guerre anti-sous-marin avaient fait l’intrusion.

Cela fait suite à des informations publiées lundi par Taiwan selon lesquelles 25 avions de l’armée de l’air chinoise sont entrés dans son ADIZ – la plus grande incursion à ce jour.