La Chine lance une station spatiale permanente alors qu’elle se prépare à atterrir sur Mars ⋆ .

Les gens regardent une fusée Longue Marche 5B, transportant le module central de la station spatiale chinoise Tianhe, alors qu’elle décolle du centre de lancement spatial de Wenchang dans la province de Hainan, dans le sud de la Chine – .

La Chine a lancé jeudi le module de base de sa première station spatiale permanente alors que le pays poursuit son ambitieux programme spatial.

Le Tianhe, ou module «Heavenly Harmony», a explosé dans l’espace à bord de la fusée Long March-5B Y2 depuis Hainan, une île du sud de la Chine, selon les médias officiels.

Le module deviendra le centre de gestion et de contrôle de la station spatiale chinoise Tiangong, qui pourrait être opérationnelle d’ici la fin de l’année prochaine, ont indiqué les médias d’État.

La Chine prévoit que les astronautes vivent dans le module central de la station jusqu’à six mois à la fois; au moins 12 astronautes s’entraînent actuellement pour de telles missions.

La Chine a beaucoup investi dans son programme spatial, source de fierté nationale et présentée comme un symbole de l’expertise et de la force technologiques croissantes du pays. Pékin vise à devenir une puissance spatiale majeure d’ici 2030.

Les visiteurs se tiennent près d’un écran géant affichant les images de la station spatiale Tianhe lors d’une exposition sur le développement de l’exploration spatiale chinoise lors de la journée spatiale du pays au Musée des sciences et de la technologie de Chine à Pékin – TINGSHU WANG / REUTERS

Jeudi, le Premier ministre chinois Li Keqiang et d’autres dirigeants civils et militaires ont regardé le lancement en direct depuis un centre de contrôle de la capitale de Pékin.

Le lancement de Tianhe est la première des 11 missions prévues pour construire et approvisionner la station de Tiangong en matériaux, pièces de rechange et équipements.

Une caractéristique sera un nœud pouvant accueillir jusqu’à trois vaisseaux spatiaux pour des séjours plus courts ou deux pour des séjours plus longs. Il disposera également d’un système de survie, recyclant l’urine et le dioxyde de carbone, pour alléger la charge d’approvisionnement nécessaire pour maintenir un équipage à bord pendant de plus longues périodes, ont déclaré les médias d’État.

La Chine se prépare pour sa propre station spatiale depuis des décennies après avoir été exclue de la Station spatiale internationale, la seule station spatiale en orbite, en grande partie en raison des préoccupations américaines d’espionnage.

En mars, la Chine et la Russie ont annoncé leur intention de construire ensemble une station spatiale lunaire.

Une femme brandit le drapeau national chinois alors que les gens se rassemblent pour assister au lancement de la fusée Long March 5B transportant la station spatiale chinoise Tianhe – MATJAZ TANCIC / Shutterstock

La Chine a envoyé pour la première fois un astronaute dans l’espace avec sa propre fusée en 2003, devenant ainsi le troisième pays à le faire après l’ex-Union soviétique et les États-Unis.

Depuis lors, la Chine s’est concentrée sur la réalisation de nouveaux jalons, en faisant correspondre les réalisations spatiales américaines et russes.

Une sonde chinoise devrait atterrir sur Mars ce mois-ci, ce qui ferait de la Chine le deuxième pays à le faire après les États-Unis.

La sonde spatiale Tianwen-1 a été lancée en juillet 2020 et a commencé à orbiter autour de Mars en février. Son rover Zhurong pourrait bientôt atterrir sur Mars; une fois sur place, il cherchera des preuves de la vie sur la planète rouge.

L’année dernière, la Chine a réussi à faire atterrir un rover de l’autre côté de la Lune. Cette sonde, le Chang’e 5, est revenue sur Terre en décembre 2020, avec des roches lunaires et du sol – les premiers échantillons lunaires à être récupérés depuis les missions américaines il y a quatre décennies.