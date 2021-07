La Chine, les États-Unis et les bénéfices de Moncler Digital Lift, ventes au premier semestre – WWD

MILAN — “Maintenant, nous sommes une famille”, a déclaré Remo Ruffini.

Le président et chef de la direction de Moncler SpA a exprimé mardi son enthousiasme à l’idée d’introduire une conférence téléphonique avec des analystes comme “la première fois que nous incluons Stone Island”. La marque italienne, que Moncler a rachetée en décembre, a été consolidée en avril, et Ruffini s’est dit “satisfait des choses faites pour établir les piliers de la croissance de Stone Island”, commentant les performances du groupe au cours des six premiers mois de l’année. .

Au cours de la période close le 30 juin, le bénéfice net s’est élevé à 58,7 millions d’euros, contre une perte nette de 31,6 millions d’euros au premier semestre 2020. Au premier semestre 2019, la société a réalisé un bénéfice net de 70 millions d’euros.

Au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires a augmenté de 54% à 621,8 millions d’euros, contre 403,3 millions d’euros au premier semestre 2020, et ce chiffre représente un gain de 9% par rapport au premier semestre 2019.

Ruffini a reconnu un “environnement toujours très difficile” mais a noté que juillet “a très bien commencé, après une nouvelle accélération au deuxième trimestre” de l’année. L’entrepreneur a vanté une “position de trésorerie solide, et nous regardons vers l’avenir et la réalité sanitaire incertaine avec laquelle nous devons coexister, mais nous sommes prêts, en nous appuyant sur deux marques, un produit, des idées, une flexibilité et des personnes pour y arriver”. Il a admis que « construire une marque forte a toujours été mon obsession » et a claironné sa croyance en « une organisation plus forte et encore plus centrée sur le consommateur, prête pour l’avenir, redéfinissant le luxe ».

L’appel était également le premier à inclure Gino Fisanotti, qui a rejoint le groupe en juin dans le rôle nouvellement créé de directeur de la marque et a vanté son “potentiel incroyable”. En tant que vétéran de Nike, il a été interrogé sur la catégorie des chaussures pour Moncler et Stone Island, qui a travaillé avec Nike dans le passé. “Les deux ont une entreprise de baskets saine, mais nous allons libérer des opportunités en nous engageant avec les consommateurs pour débloquer un marché critique”, a déclaré Fisanotti.

Au premier semestre, les ventes de la marque Moncler ont augmenté de 40 % à 565,5 millions d’euros par rapport au premier semestre 2020. Elles sont en hausse de 1 % par rapport à la même période en 2019 à taux de change constants. La marque a enregistré une accélération au deuxième trimestre, augmentant de 118% à 200,1 millions d’euros, par rapport au deuxième trimestre de l’année dernière et en hausse de 5% à taux de change constants par rapport au deuxième trimestre 2019, malgré l’impact de la pandémie de COVID-19. au deuxième trimestre, notamment au Japon et dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Les achats locaux ont contribué à la performance, tout comme la forte croissance à deux chiffres aux États-Unis, en Chine, en Corée du Sud et en ligne.

Ruffini et Roberto Eggs, directeur de la stratégie commerciale et responsable du marché mondial, ont souligné le succès de l’internalisation du commerce électronique de Moncler, qui était auparavant géré par le groupe Yoox Net-a-porter. Après avoir intégré le site américain en septembre dernier, Eggs a admis que la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, internalisée en mai, était « plus complexe » comprenant 33 pays et 22 modes de paiement différents, mais il a vanté la croissance à deux chiffres du canal. Fisanotti a également souligné les investissements qui seront réalisés pour tirer parti d’une plate-forme numérique “plus grande, plus efficace et plus efficiente”.

La marque Stone Island a réalisé un chiffre d’affaires de 56,2 millions d’euros au deuxième trimestre 2021, affichant une solide performance sur tous les marchés et canaux. La société a déclaré que, si Stone Island avait été consolidée depuis le 1er janvier de cette année, le chiffre d’affaires du premier semestre aurait été de 709,9 millions d’euros.

Au deuxième trimestre 2021, Stone Island a enregistré une croissance en Italie, qui représentait environ 20 % du chiffre d’affaires total, et dans d’autres pays européens. La croissance a été très forte dans le canal de gros, qui a représenté 72 % du chiffre d’affaires total de la marque sur la période. L’augmentation des revenus en ligne ainsi que les ouvertures de nouveaux magasins en Chine et aux États-Unis ont stimulé les ventes directes aux consommateurs. Le directeur général de l’entreprise et de l’approvisionnement, Luciano Santel, a déclaré que sur la base de ses performances, il était juste de croire que la marque connaîtrait une croissance de 30% d’ici la fin de l’année.

Au 30 juin, le réseau de magasins monomarque Stone Island comprenait 30 magasins de détail et 56 magasins de gros monomarque. Un déploiement commercial de la marque est prévu pour 2022, avec cinq à 10 ouvertures par an, a déclaré Eggs.

Au premier semestre, le résultat opérationnel du groupe s’est élevé à 92,8 millions d’euros, soit 15 % du chiffre d’affaires, contre une perte d’exploitation de 35,5 millions d’euros au premier semestre 2020.

Dans la région Asie, qui comprend l’Asie-Pacifique, le Japon et la Corée du Sud, les revenus ont grimpé de 56 % à 282,5 millions d’euros, représentant la moitié des revenus de l’entreprise. Par rapport à la même période de 2019, les ventes dans cette région ont augmenté de 15%.

Au deuxième trimestre, les revenus de la région APAC ont enregistré une croissance à deux chiffres par rapport à la même période en 2019, principalement grâce à la Chine continentale, où les revenus ont presque doublé par rapport au deuxième trimestre de 2019. Eggs a également vanté les performances de la Corée du Sud, avec une forte croissance à deux chiffres par rapport à la même période en 2019. A l’inverse, en raison du durcissement des restrictions liées à la pandémie, le chiffre d’affaires au Japon a ralenti au deuxième trimestre et a été négatif par rapport au deuxième trimestre 2019.

Dans la zone EMEA, les ventes du premier semestre ont progressé de 9 % à 187,7 millions d’euros, soit 33,2 % du total, alors qu’elles étaient en baisse de 20 % à taux de change constants par rapport au premier semestre 2019, avec une amélioration au deuxième trimestre. aussi grâce à l’assouplissement des restrictions mises en place pour contenir la pandémie. Plus précisément, au deuxième trimestre, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont nettement surperformé la moyenne régionale.

Les revenus dans les Amériques ont grimpé de 91 % à 95,2 millions d’euros, soit 16,8 % du total. Ils ont augmenté de 17% par rapport au premier semestre 2019, s’accélérant au deuxième trimestre (en hausse de 40% par rapport au deuxième trimestre 2019).

Au premier semestre, le canal de distribution exploité en propre a réalisé un chiffre d’affaires de 418,4 millions d’euros, en hausse de 39 % et représentant 74 % du total. Le canal e-commerce a continué de croître fortement, affichant une croissance à trois chiffres par rapport à 2019.

Les ventes à données comparables sont en hausse de 41 % par rapport au premier semestre 2020.

Le canal de gros a progressé de 43 % à 147,1 millions d’euros, porté par de fortes commandes, en particulier sur le marché américain, et par les e-commerçants.

Au 30 juin, il y avait 224 magasins Moncler exploités directement et 63 magasins de gros en magasin.

Eggs a déclaré que des ajustements de prix pourraient être effectués l’année prochaine, sans fournir de détails. Les marques sont confrontées à des coûts croissants tout au long de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières aux frais d’expédition.

Au premier semestre, les investissements industriels s’élèvent à 49,8 millions d’euros, contre 36,7 millions d’euros à la même période l’an dernier, et sont principalement consacrés au développement de la distribution et de l’informatique, ainsi qu’à l’extension des sites de production. Santel a déclaré qu’il s’attendait à ce que les investissements s’élèvent à environ 130 millions d’euros en 2021.

Le cash-flow libre au premier semestre 2021 est positif et égal à 51,0 millions d’euros, contre une génération de trésorerie négative de 74,2 millions d’euros au cours de la même période de 2020.

La situation financière nette s’établit à 233,9 millions d’euros en trésorerie, contre 855,3 millions d’euros à fin décembre l’an dernier et 595,1 millions d’euros à fin juin l’an dernier, dont 551,2 millions d’euros décaissés pour l’acquisition de Stone Island et 118,3 millions d’euros pour le paiement des dividendes.