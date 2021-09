La Chine limite davantage le temps de jeu vidéo pour les mineurs

in

La Chine interdit désormais aux mineurs de jouer à des jeux vidéo pendant plus d’une heure les vendredis, samedis et dimanches, a rapporté Forbes lundi. Cela signifie que toute personne de moins de 18 ans ne peut jouer que trois heures par semaine.

Ces nouvelles règles sont encore plus strictes que les précédentes, qui permettaient aux mineurs de jouer à des jeux vidéo pour un total d’une heure et demie par jour. Tout cela fait partie d’un effort continu de la Chine pour lutter contre la dépendance aux jeux vidéo chez les mineurs, et les sociétés de jeux vidéo comme Tencent doivent s’y conformer.

“Les mineurs seront restreints au niveau du compte en utilisant le système existant d’enregistrement de nom réel et de lutte contre la dépendance”, a déclaré sur Twitter Daniel Ahmad, analyste principal chez Niko Partners. “Pour référence, il y a environ 110 millions de mineurs en Chine qui jouent à des jeux vidéo aujourd’hui.”

Le régulateur chinois du jeu continue de mettre en œuvre des réglementations ciblées visant à lutter contre la dépendance au jeu chez les mineurs La nouvelle politique stipule que les mineurs ne peuvent jouer à des jeux que pendant une heure les vendredis, samedis et dimanches entre 20h et 21h. Une politique extrêmement restrictive. pic.twitter.com/kkbh9PGsND – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 30 août 2021

Ahmad affirme également qu’environ 2,6% des joueurs de Tencent ont moins de 16 ans, donc ces règles n’affecteront probablement pas trop les sociétés de jeux. Même si cela fait encore beaucoup de monde sous de fortes restrictions.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

