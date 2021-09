La Chine limite TikTok à 40 minutes par jour pour les mineurs et pourquoi cela peut être une bonne idée | La technologie

in

Le gouvernement chinois a décidé qu’il était temps de mettre des limites aux enfants qui utilisent TikTok dans leur pays, après être devenu le réseau social le plus populaire du moment. Mais ce n’est pas une simple régulation du temps.

Il est courant pour tous que la Chine soit un peu surprotectrice (ou contrôlante) avec les jeunes de leur pays, puisqu’il est courant de lire ou d’entendre qu’ils ont re-réglementé le temps libre des enfants.

L’annonce qu’ils réglementaient à trois heures maximum le temps que les enfants pouvaient passer devant la console a déjà fait comprendre à plus d’un qu’en Chine les limitations liées à la technologie ne sont pas une blague.

Eh bien, à peine trois semaines plus tard, nous obtenons une nouvelle mesure, tout aussi controversée, mais désormais liée à TikTok, le réseau social qui bat des records depuis deux ans et qui, par coïncidence, est d’origine chinoise.

Au cours du week-end, ByteDance, la société mère de TikTok, a annoncé l’introduction d’un nouveau Mode Jeune pour les moins de 14 ans. Ce nouveau mode vous permettra d’utiliser l’application seulement 40 minutes par jour. De plus, ils ne pourront pas l’utiliser entre 10 heures du soir et 6 heures du matin.

Ce mode jeune s’applique aux utilisateurs qui s’inscrivent avec leur vrai nom via le système d’authentification du pays, qui oblige les utilisateurs à vérifier avec une identification gouvernementale (obligatoire depuis l’année dernière).

La société assure qu’ils ont pris cette mesure pour iEssayer de réduire les problèmes de dépendance numérique chez les enfants, un problème qui inquiète grandement à la fois le gouvernement et les entreprises privées.

Le côté positif de cette régulation vient d’une des caractéristiques du Mode Jeune, puisque TikTok affichera désormais du contenu organisé pour les enfants, y compris des expériences, des expositions de musées et de galeries, et des vidéos du paysage naturel du pays.

C’est ainsi qu’il convient d’aborder pleinement le nouveau mode jeunesse, peut-être une opportunité pour les enfants d’apprendre la science et la culture à travers les médias sociaux et la technologie amusant et sans effort.

Pour empêcher les enfants de jouer avec le système et ses limitations en mode Jeune, ByteDance a lancé un programme de bug bounty et, si des vulnérabilités sont détectées, il attribuera jusqu’à 130 $ pour les livres.