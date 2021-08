La Chine limitera les enfants à 3 heures par semaine de jeux en ligne dans une nouvelle réglementation radicale

in

La Chine a annoncé de nouvelles règles radicales pour les jeux vidéo en ligne, et les changements pourraient avoir des implications pour Apple et l’App Store. L’Administration nationale de la presse et des publications de Chine a déclaré qu’avec ces nouvelles règles, les enfants de moins de 18 ans seront limités à jouer à des jeux vidéo en ligne pendant seulement trois heures par semaine.

Tel que rapporté par CNBC, les changements font partie d’un effort de la Chine pour protéger la santé physique et mentale des enfants. Les enfants et les adolescents de moins de 18 ans seront autorisés à jouer à un maximum de trois heures de jeux en ligne par semaine, uniquement entre 20h et 21h les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés.

Cela interdit effectivement aux enfants de jouer à tout type de jeu en ligne pendant la semaine. Le Wall Street Journal explique que tous les jeux vidéo en ligne devront puiser dans un système « anti-addiction » pour permettre au gouvernement de faire respecter ces règles :

L’annonce du gouvernement a déclaré que tous les jeux vidéo en ligne devront se connecter à un système “anti-addiction” géré par la National Press and Publication Administration. Le règlement, qui entrera en vigueur mercredi, exigera que tous les utilisateurs s’enregistrent en utilisant leur vrai nom et des documents d’identification délivrés par le gouvernement.

En vertu de la réglementation précédente, mise à jour pour la dernière fois en 2019, les enfants étaient autorisés à jouer jusqu’à 90 minutes de jeux vidéo en ligne par jour. Les dernières révisions des règles représentent donc un changement majeur pour l’industrie en Chine.

Il reste à voir comment exactement ces changements de règles affectent Apple et l’App Store. Apple a son abonnement aux jeux Apple Arcade, mais il n’est pas disponible en Chine. Au fil des ans, il est devenu de plus en plus difficile pour les développeurs de publier des jeux sur l’App Store en Chine, en raison des exigences de licence locales.

Quoi qu’il en soit, cela représente un changement de culture majeur pour l’industrie du jeu en ligne et la Chine, et en tant que l’une des plus grandes plates-formes du pays, Apple est susceptible d’être affecté d’une manière ou d’une autre.

