La Chine mange notre déjeuner sur le terrain STEM, mais au moins il y a un « écoféminisme » – RedState ⋆ .

L’Amérique était un endroit difficile où les gens savaient – en ce qui concerne le grand monde – la compétition était le nom du jeu.

Est-ce toujours le cas?

Quoi qu’il en soit, dans certains domaines, la Chine se porte très bien.

En fait, selon un nouveau rapport, nous sommes largement battus.

Ce mois-ci, le Center for Security and Emerging Technology de l’Université de Georgetown a résumé succinctement les résultats dans son titre : « La Chine dépasse rapidement la croissance des doctorats en STEM aux États-Unis ».

Depuis le milieu des années 2000, note le CSET, la Chine « a produit systématiquement plus de doctorats STEM que les États-Unis ».

Et l’écart est susceptible de se creuser au cours des cinq prochaines années.

D’ici 2025, selon l’organisation, il y aura plus de 77 000 doctorants STEM produits en Chine par an.

Les États-Unis devraient en servir 40 000.

Bien sûr, la Chine a une population beaucoup plus importante. Mais considérez le fait que, parmi les étudiants fréquentant les collèges et universités américains en 2019/20, 372 000 d’entre eux étaient d’origine chinoise.

De plus, plus que la quantité compte :

Nos résultats… suggèrent que la qualité de la formation doctorale en Chine a augmenté ces dernières années, et qu’une grande partie de la croissance actuelle des doctorats en Chine provient d’universités de haute qualité. Environ 45 % des titulaires de doctorat chinois sont diplômés d’universités Double First Class (A) – les établissements d’enseignement les plus élitistes du pays (voir l’annexe D) – et environ 80 % des diplômés proviennent d’universités administrées par le gouvernement central.

« Bien qu’il soit possible que l’offre croissante de doctorats en STEM en Chine dépasse la demande actuelle du marché du travail », concède le CSET, « la qualité et la quantité des diplômés du doctorat d’un pays sont un indicateur important de sa compétitivité future et de la capacité de la Chine à produire des doctorats qualifiés. Les experts STEM de niveau supérieur semblent croître rapidement.

En termes de domaines, l’étude s’est concentrée sur sept au niveau national : les mathématiques, les statistiques, l’informatique, les sciences de la vie, les géosciences, les sciences physiques et l’ingénierie.

Et en Chine, quatre : ingénierie, agriculture, médecine et science.

Alors que le Dragon Rouge investit dans l’avenir via STEM, certains peuvent prétendre que l’éducation américaine a d’autres priorités :

Les étudiants peuvent s’attendre à des cours sur «l’écoféminisme», «l’activisme communautaire» et «les désirs queer»

Une université embauche un centre de justice sociale pour aider son personnel supérieur à adopter «l’infériorité blanche»

L’université d’État lance un programme d’études supérieures en « antiracisme »

L’université vise l’utopie et lance un programme de doctorat en « diversité, équité et inclusion »

En mars, le fossé croissant entre les performances américaines et chinoises a été évoqué par Bill Maher.

Bill Maher éviscère absolument le wokeism américain : nous sommes pathétiques et la Chine « mange notre déjeuner » https://t.co/tLvyojOVMg – RedState (@RedState) 14 mars 2021

Voici comment il l’a exprimé :

« Vous savez qui se moque qu’il y ait un stéréotype d’homme chinois dans un livre du Dr Seuss ? Chine. Tous les 1,4 milliard d’entre eux pourraient donner un vol de tigre accroupi [flip]… parce que ce ne sont pas des gens stupides. … En deux générations, la Chine a construit 500 villes entières à partir de zéro, déplacé la majorité de son immense population de la pauvreté vers la classe moyenne et accaparé principalement le marché de la 5G et des produits pharmaceutiques. Oh, et ils ont acheté l’Afrique. … « Ils ont fabriqué des robots qui vérifient la température d’un enfant et ont récupéré leurs fesses à l’école. La plupart de nos enfants font encore semblant de suivre des cours Zoom pendant qu’ils regardent TikTok et leurs cellules cérébrales se suicider lentement. … « Il y a une tendance progressive maintenant à sacrifier le mérite pour l’équité. … [I]À New York, le maire de Blasio a annoncé que le mérite ne déciderait plus qui entrerait dans les écoles pour apprenants avancés, mais plutôt un système de loterie.

« Vous pensez que la Chine fait ça ? » Bill a posé. « Laisser le politiquement correct entraver le développement de leurs meilleurs et de leurs plus brillants ? … [T]hé, nous mangeons notre déjeuner.

Nos lignes semblent être devenues destructrices floues.

« Il n’y a pas si longtemps, par exemple, l’école restait une entité à part entière de la politique. Maintenant, l’activisme d’enseignement d’une université (voir: L’Université de Floride lance un programme de diplôme pour former des militants de la « justice sociale »).

Les critiques de la dernière année et demie pourraient suggérer que le domaine de la médecine a également été pénétré par la politique.

Il est certainement absorbé par les préoccupations culturelles :

Le sexe devrait être supprimé en tant que désignation légale sur la partie publique des certificats de naissance, a déclaré lundi l’American Medical Association (AMA). https://t.co/U9w38qvwtV pic.twitter.com/NeIPafpv3T – WebMD (@WebMD) 31 juillet 2021

“American made” est toujours certainement une chose; mais si nous ne faisons pas attention, la nation qui a commencé par déclarer son indépendance et se targuait autrefois d’être compétitive appartiendra à la Chine – à plus d’un titre.

Et dans une bien plus grande mesure que ce qui s’est déjà produit.

