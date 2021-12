La Chine menace d' »attaquer lourdement » les Etats-Unis s’ils sauvent Taïwan | Monde | Des nouvelles

Le Global Times a repris mardi la déclaration du conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, dans laquelle il a déclaré que les États-Unis « allaient prendre toutes les mesures possibles, du point de vue à la fois de la dissuasion et de la diplomatie » pour empêcher un scénario où La Chine s’empare militairement de Taiwan. Le message a été repris le même jour par le secrétaire d’État Antony Blinken, qui a averti la Chine qu’un scénario militaire vis-à-vis de Taïwan serait une « erreur très grave ».

L’action chinoise à propos de Taïwan a suscité de vives inquiétudes lors du sommet du G7 en cours à Liverpool

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss a déjà déclaré que les « nations hostiles » devaient être traitées lors de la réunion, faisant référence à la Chine, la Russie et l’Iran dans le discours.

Cependant, le journal chinois Global Times a supposé que les assurances de Sullivan ne devraient pas être interprétées comme un « manifeste de la politique américaine », car « les États-Unis ne peuvent tout simplement pas créer un moyen de dissuasion pour empêcher la Chine continentale de procéder à la réunification par la force si nécessaire ».

L’éditorial poursuit en affirmant que Washington n’a pas vraiment la « volonté de défendre Taiwan à tout prix ».

L’attention des États-Unis étant également concentrée sur les tensions persistantes autour de la Russie et de l’Ukraine, Pékin a peut-être raison dans son évaluation du sérieux de Washington lorsqu’il s’engage à traiter avec Taïwan.

Prenant en compte le pire des cas, le média chinois a déclaré : » Il est » crédible » que les troupes américaines, si elles venaient au secours de Taïwan, seraient » fortement attaquées » par l’Armée populaire de libération si la » réunification par la force » se produisait. se produire. »

Le Global Times prédit que Sullivan serait susceptible de « se rappeler ou de minimiser » sa déclaration plus tard, car « les États-Unis ne peuvent pas se permettre » de défendre Taiwan « au prix d’une guerre meurtrière ».

Le Premier ministre chinois ayant déclaré à plusieurs reprises que la Chine verra la réunification de l’île avec la Chine, le Global Times a ajouté que cela était toujours vrai.

Il a déclaré que : « La réunification par la force aura certainement lieu » à moins que Washington ne convainc les autorités taïwanaises d’accepter le concept « un pays, deux systèmes et de s’engager avec la Chine continentale » sur la voie d’une réunification pacifique.

La Chine blâme le Parti démocrate progressiste au pouvoir à Taiwan, arrivé au pouvoir en 2016, pour l’escalade, ajoutant que la situation a peut-être déjà dépassé le point de non-retour.

À travers l’article, la Chine a également averti M. Sullivan de peser soigneusement ses mots à l’avenir et de ne pas « avoir une grande gueule », de peur de « créer plus d’embarras » pour les États-Unis.

Pékin considère Taïwan comme une partie inaliénable de la Chine. Cependant, l’île se considère indépendante depuis 1949, lorsque la partie perdante de la guerre civile chinoise s’y est enfuie lorsque les forces communistes ont pris le contrôle du continent.

Alors que Taiwan est officiellement reconnu par un peu plus d’une dizaine de pays, il bénéficie d’un partenariat stratégique avec les États-Unis. Washington vend des armes aux autorités de l’île et leur apporte un soutien diplomatique.

Cependant, les États-Unis eux-mêmes ne reconnaissent pas officiellement la nation insulaire en tant qu’entité indépendante.

Les tensions entre la Chine continentale et Taïwan se sont progressivement intensifiées au cours des dernières années, Pékin organisant des exercices militaires massifs près de l’île.

Récemment, le gouvernement du Nicaragua a été le dernier pays à rompre officiellement ses relations avec Taïwan et à se ranger du côté de Pékin sur le plan diplomatique.

Le ministre nicaraguayen des Affaires étrangères, Denis Moncada, a déclaré : « La République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime représentant toute la Chine et Taïwan fait incontestablement partie du territoire chinois. »

Pékin refuse de maintenir des relations diplomatiques avec tout pays qui reconnaît Taiwan et a passé une grande partie des 40 dernières années à tenter d’isoler l’île en sapant ses alliés diplomatiques avec des offres de soutien économique.

En 2018, El Salvador, le Burkina Faso et la République dominicaine ont tous déclaré qu’ils ne reconnaîtraient plus Taipei, suivis des Îles Salomon et de Kiribati en 2019.

En réponse, les États-Unis ont forgé de nouvelles alliances avec des puissances de la région, notamment l’Inde, l’Australie et le Japon, pour contrebalancer la pression de Pékin.