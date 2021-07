La Chine menace de “détruire le Japon de la surface de la terre” au-dessus de Taïwan | Monde | Nouvelles

in

La Chine a promis de déclencher une guerre nucléaire avec le Japon si Tokyo intervenait pour protéger Taïwan. Pékin a fait la menace alors que le Japon se prépare à accueillir les Jeux olympiques de 2021, les superpuissances d’Asie de l’Est sont en conflit sur le statut de Taïwan. La nation insulaire a été la plus touchée par l’agression militaire chinoise ces derniers mois, le Parti communiste chinois cherchant à incorporer l’État séparatiste à la Chine continentale.

La vidéo effrayante diffusée par une chaîne de télévision contrôlée par le PCC faisait référence aux bombardements nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

“Quand nous libérerons Taïwan, si le Japon ose intervenir par la force, même s’il ne déploie qu’un soldat, un avion et un navire, non seulement nous riposterons, mais nous lancerons également une guerre à grande échelle contre le Japon”, a menacé l’APL. porte-parole militaire.

“Nous utiliserons d’abord des bombes nucléaires.

“Nous utiliserons des bombes nucléaires en continu jusqu’à ce que le Japon déclare pour la deuxième fois sa capitulation inconditionnelle.

« Ce que nous voulons cibler, c’est la capacité du Japon à endurer une guerre. Tant que le Japon se rendra compte qu’il ne peut pas se permettre de payer le prix de la guerre, il n’osera pas envoyer imprudemment des troupes dans le détroit de Taiwan.

La Chine a suivi une politique de « pas d’utilisation en premier lieu » (NFU) sur les armes nucléaires depuis 1964, mais la vidéo a poursuivi en affirmant que le Japon pourrait faire exception.

Il déclare : « Notre pays est au milieu d’un changement majeur qui n’a pas été vu depuis un siècle et toutes les politiques, tactiques et stratégies politiques doivent être ajustées et modifiées afin de protéger l’essor pacifique de notre pays.

“Si le Japon entre en guerre contre la Chine pour la troisième fois, le peuple chinois se vengera des anciens et des nouveaux scores.”

« Passer de cette règle démocratique libérale par la loi à quelque chose qui se prête mieux à son système.

“Ils ne sont pas secrets à ce sujet, ils disent que ce sont leurs plans et leurs intentions.

“C’est une perspective différente et ils disent que la démocratie occidentale a échoué, c’est pourquoi nous la remplacerions.”

“De notre point de vue en les regardant, c’est une structure plus autoritaire”, a-t-il ajouté.