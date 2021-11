La Chine mène des « opérations frontalières majeures » alors que les discussions sur la ligne frontalière indienne se terminent | Monde | Nouvelles

L’Armée populaire de libération a mené des opérations à ses frontières alors que les discussions entre les diplomates chinois et indiens ont permis de faire une percée dans la recherche d’une résolution rapide. Le Hindustan Times, un journal de langue anglaise en Inde, a révélé que le Parti communiste chinois avait affirmé avoir terminé les opérations frontalières mardi.

La résolution de Pékin, qui a été rendue publique par le journal d’État China Daily, a déclaré : Les forces armées ont renforcé leurs forces stratégiques et leurs forces de domaine nouveau avec de nouvelles capacités de combat, et elles ont amélioré leurs systèmes de commandement et leur capacité d’opérations conjointes.

Le document ne fait pas référence à l’Inde mais suggère que l’Armée populaire de libération a cherché à renforcer les protections aux frontières.

Il conclut : « Ils [the military] ont mené des opérations majeures liées à la défense des frontières, à la protection des droits maritimes de la Chine, à la lutte contre le terrorisme et au maintien de la stabilité, au sauvetage et aux secours en cas de catastrophe, à la lutte contre le COVID-19, aux services de maintien de la paix et d’escorte, à l’aide humanitaire et à la coopération militaire internationale.

Il a ajouté: « Ils ont travaillé dur pour lutter contre les » maux du temps de paix « , ont vigoureusement renforcé l’entraînement dans des conditions de combat et ont construit des systèmes de défense frontalière, de défense côtière et de défense aérienne solides, bien structurés et modernes. »

JUST IN: La cinquième vague de Covid en France n’est pas un » échec des vaccins « , selon le plus haut conseiller scientifique

Pékin s’est récemment retrouvé mêlé à plusieurs différends frontaliers.

Il y a eu des problèmes concernant la frontière terrestre sino-indienne, surnommée la Ligne de contrôle réel (LAC), ainsi que des problèmes en mer de Chine méridionale, y compris avec Taïwan.

Et le document de Pékin mentionne Taïwan.

Il a affirmé : « Les forces armées sont restées déterminées à mener des luttes militaires de manière flexible pour contrer les provocations militaires par des forces extérieures, et elles ont créé un puissant moyen de dissuasion contre les activités séparatistes visant à « l’indépendance de Taiwan ».

LIRE LA SUITE : Des médecins français déconseillent les piqûres pour certains enfants

Suite à de tels rapports, des nouvelles en provenance d’Asie suggèrent que des diplomates de Delhi et de Pékin ont convenu de trouver une solution rapide aux problèmes frontaliers.

L’Indian Express, un autre journal de langue anglaise, rapporte que les deux pays se sont mis d’accord jeudi sur la nécessité « de trouver une solution rapide aux problèmes restants le long de l’ALC dans l’est du Ladakh tout en respectant pleinement les accords et protocoles bilatéraux afin de rétablir la paix et la tranquillité ». .

Dans une déclaration disponible sur le site Web du ministère des Affaires étrangères de Delhi, le gouvernement indien a révélé : depuis la dernière réunion des commandants supérieurs des deux camps qui s’est tenue le 10 octobre 2021.

« À cet égard, ils ont convenu de la nécessité de trouver une solution rapide aux problèmes restants le long de l’ALC dans l’est du Ladakh tout en respectant pleinement les accords et protocoles bilatéraux afin de rétablir la paix et la tranquillité.

A NE PAS MANQUER :

Macron brise les rangs de l’UE en refusant de verrouiller [REPORT]

Le ministre polonais s’emporte contre Macron : « Emmenez les migrants en France ! » [BREAKING]

Sondages électoraux en France : qui est en tête dans la course à la présidence ? [POLL]

« Les deux parties ont également convenu que les deux parties devraient dans l’intérim continuer à assurer une situation au sol stable et à éviter tout incident fâcheux. »

Le communiqué ajoute : « Il a été convenu que les deux parties devraient organiser le prochain (14e) tour de la réunion des commandants supérieurs à une date rapprochée pour atteindre l’objectif de désengagement complet de tous les points de friction le long du LAC dans le secteur ouest, conformément à la les accords et protocoles bilatéraux existants.