La Chine met en garde les entreprises d’État d’arrêter l’extraction de Bitcoin ou de risquer des sanctions strictes

La Chine a lancé un avertissement à ses entreprises publiques pour qu’elles arrêtent l’extraction de crypto-monnaie. Il a également averti qu’il augmenterait les tarifs d’électricité pour les entreprises qui continuent de défier l’interdiction.

Ce dernier avertissement intervient au milieu de l’interdiction de la crypto-monnaie en cours dans le pays d’Asie de l’Est. Il y a quelques mois, le gouvernement chinois a déclaré illégale toute activité de trading de crypto-monnaie. Par la suite, les mineurs de crypto et les échanges tels que Huobi et Binance ont commencé à déménager dans des pays dotés de réglementations favorables à la crypto.

Cependant, malgré la répression contre les crypto-monnaies, les résidents chinois continuent d’échanger du Bitcoin. Et les autorités de Pékin sont inébranlables dans leurs efforts pour trouver des moyens d’empêcher l’utilisation de la cryptographie. Le gouvernement chinois a également blâmé les mineurs pour la forte consommation d’énergie du pays. En mai, au plus fort de la répression, de nombreuses grandes fermes de minage de crypto-monnaies ont déménagé ou ont cessé de fonctionner. Pourtant, certaines petites plates-formes minières ont continué à fonctionner.

Le mois dernier, les autorités de Pékin ont commencé à suivre les adresses IP des citoyens pour vérifier les activités d’extraction de crypto. En outre, les autorités de la province du Zhejiang ont également commencé à enquêter sur les employés du gouvernement qui exploitaient illégalement du Bitcoin.

Malgré toutes ces mesures, il n’y a pas eu de réduction significative de la consommation d’énergie. Cela a conduit les responsables à intensifier leurs efforts et à confronter les entités étatiques.

Les autorités répriment contre l’exploitation minière de Bitcoin à l’échelle industrielle

La Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) aurait l’intention de réprimer l’extraction de bitcoins à l’échelle industrielle. Et par extension, toutes les entreprises d’État qui participent à ladite activité. Une porte-parole du principal planificateur économique du pays, Meng Wei, a déclaré cela lors d’une conférence de presse mardi.

Il a également souligné la nature non durable du minage de crypto, déclarant qu’il consomme beaucoup d’énergie et produit beaucoup d’émissions de carbone.

La semaine dernière, la NDRC a tenu une réunion spéciale pour discuter du défi de l’interdiction de la crypto-monnaie. Et il a également exhorté les provinces et les municipalités à enquêter et à traiter avec les sociétés d’État impliquées dans l’exploitation minière.

La Chine limoge un responsable du gouvernement pour exploitation minière

Pékin continue de renforcer sa position sur les crypto-monnaies en s’attaquant même aux responsables gouvernementaux. Il y a quelques jours, la Chine a démis de ses fonctions un ancien responsable du gouvernement du Jiangxi.

Xiao Yi, ancien vice-président du Comité provincial du Jiangxi de la Conférence consultative politique du peuple chinois, a été accusé d’avoir abusé de son pouvoir pour promouvoir et soutenir les entreprises contre les politiques gouvernementales. Il était impliqué dans l’extraction de crypto-monnaie et a également accepté des pots-de-vin, selon la Commission centrale de contrôle disciplinaire.

Xiao est le plus haut responsable chinois à être puni pour son implication dans l’extraction de crypto-monnaie.

