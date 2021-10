Le commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération de la Chine a fustigé les États-Unis et le Canada pour collusion visant à provoquer des troubles au milieu des tensions croissantes à propos de Taïwan. La Chine a réitéré sa position selon laquelle Taïwan fait partie du territoire chinois.

Le commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération de la Chine a déclaré : « Les États-Unis et le Canada se sont entendus pour provoquer et attiser les troubles… compromettant gravement la paix et la stabilité du détroit de Taïwan.

« Taïwan fait partie du territoire chinois.

« Les forces de théâtre maintiennent toujours un niveau d’alerte élevé et contrent résolument toutes les menaces et provocations. »

Taïwan est depuis longtemps un sujet tendu pour la Chine depuis qu’un gouvernement distinct a été établi sur l’île à la suite de la guerre civile chinoise en 1949.

La nation reste un allié important des pays occidentaux.

Des craintes ont éclaté ces derniers mois que, sous le président chinois Xi Jinping, Pékin utilise la force militaire pour réunifier Taïwan avec la Chine continentale.

Ce mois-ci, la nation de Xi Jinping a averti que « la guerre peut être déclenchée à tout moment » et a demandé aux alliés démocrates de Taiwan s’ils voulaient « devenir de la chair à canon ».

La semaine dernière, le président américain Joe Biden a déclaré qu’il avait parlé de l’île à son homologue chinois, Xi Jinping, et qu’ils avaient accepté de respecter « l’accord de Taiwan ».

Le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a déclaré qu’il avait demandé des éclaircissements aux États-Unis sur les commentaires de M. Biden.

Les États-Unis ont rassuré que leur politique envers Taïwan n’avait pas changé et que l’engagement des États-Unis avec eux était « solide comme un roc ».

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré : « Face aux menaces militaires, diplomatiques et économiques du gouvernement chinois, Taïwan et les États-Unis ont toujours maintenu des canaux de communication étroits et fluides.

Plus à venir…