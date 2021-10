La Chine n’a guère d’autre choix que d’augmenter sa consommation de charbon, selon des analystes

Une cheminée de la centrale électrique charbon-électricité de Wujing à Shanghai, en Chine, le 28 septembre 2021.

La Chine devra peut-être mettre de côté ses plans ambitieux de réduction des émissions de carbone – du moins à court terme – afin de surmonter l’aggravation de sa crise énergétique, ont déclaré des analystes.

« Comme d’autres marchés en Asie et en Europe, la Chine doit trouver un équilibre entre le besoin immédiat de garder les lumières allumées – via plus de charbon – et montrer son engagement envers des objectifs de décarbonation de plus en plus ambitieux », a déclaré Gavin Thompson, vice-président Asie-Pacifique de conseil en énergie Wood Mackenzie.

« Mais la réalité à court terme est que la Chine et bien d’autres n’ont pas d’autre choix que d’augmenter la consommation de charbon pour répondre à la demande d’électricité », a écrit Thomson dans un rapport.

Les objectifs environnementaux de la Chine

Le président chinois Xi Jinping a annoncé l’année dernière que les émissions de carbone de la Chine commenceraient à diminuer d’ici 2030 et que le pays atteindrait la neutralité carbone d’ici 2060. Cela signifie que la Chine équilibrera ses émissions de carbone en retirant une quantité équivalente de l’atmosphère, ce qui se traduira par un net de zéro. libération de dioxyde de carbone.

Pour atteindre ces objectifs, la Chine a introduit une politique de « double contrôle » qui oblige les provinces à limiter la consommation d’énergie et à réduire l’intensité énergétique – définie comme la quantité d’énergie utilisée par unité de PIB.

À la mi-août, l’agence chinoise de planification économique a annoncé que 20 provinces n’avaient pas atteint au moins un des deux objectifs au premier semestre 2021.

Le mois dernier, l’agence a mis à jour la politique de « double contrôle » avec des mesures plus strictes – et cela en partie contribué au rationnement généralisé de l’électricité dans tout le comté.

La mise en œuvre stricte de ces objectifs réduirait la croissance économique de la Chine de 1 à 3 points de pourcentage au quatrième trimestre 2021 et au premier trimestre 2022, a estimé Barclays Research. Ainsi, les autorités chinoises devraient assouplir les deux objectifs cette année, ont déclaré les économistes de Barclays.

« Avec trois mois avant la fin de l’année, nous pensons qu’il sera très difficile d’atteindre l’objectif de » double contrôle « cette année », ont-ils écrit dans un rapport.

« Nous pensons que le gouvernement adoptera probablement une approche plus flexible de ses objectifs, en particulier compte tenu du ralentissement déjà enregistré de la croissance et de la possibilité d’un hiver plus froid que d’habitude », ont-ils déclaré.

Les importations de charbon vont « augmenter considérablement »

Cela pourrait inclure un assouplissement des restrictions sur les importations de charbon australien, ont déclaré certains analystes.

« L’interdiction des importations de charbon en provenance d’Australie … a exacerbé les pénuries nationales de charbon », ont déclaré les économistes de Barclays.

L’Australie était le premier fournisseur de charbon de la Chine en 2019 et représentait 39% du total des importations chinoises de charbon, a indiqué la banque.

Barclays s’attend à ce que la Chine « augmente considérablement » ses importations de charbon au quatrième trimestre, en particulier en provenance des principaux pays exportateurs de charbon.

La Chine a cessé d’acheter du charbon à l’Australie l’année dernière. Les relations bilatérales entre les deux pays se sont détériorées après que l’Australie a soutenu un appel à une enquête internationale sur la gestion par la Chine de Covid-19.

Ces dernières semaines, la Chine a commencé à libérer du charbon australien bloqué dans les ports chinois en raison de l’interdiction d’importer, a rapporté .. Environ un million de tonnes de charbon australien sont restées dans des entrepôts sous douane le long des côtes chinoises, a indiqué l’agence de presse.

Un coup de pouce pour les énergies renouvelables ?

L’augmentation de l’utilisation du charbon aidera la Chine à éviter une crise énergétique prolongée et un ralentissement économique brutal. Mais cela se fera au détriment de l’objectif du pays de réduire les émissions de carbone – au moins temporairement, ont déclaré les analystes.

Un tel exercice d’équilibre pourrait être « inconfortable » pour la Chine, a déclaré Thompson de Wood Mackenzie.

Comme de nombreux pays, la Chine se prépare pour le sommet COP26 sur le changement climatique à Glasgow, en Écosse. Lors du sommet de novembre, les dirigeants mondiaux et les écologistes définiront les objectifs d’émissions de chaque pays et s’adapteront aux effets du changement climatique.

Une utilisation plus élevée du charbon en Chine arriverait également quelques semaines seulement après que Xi a déclaré que le pays ne construirait pas de nouveaux projets d’électricité au charbon à l’étranger, a ajouté Thompson.

Xi a pris l’engagement sur des projets de charbon à l’étranger lors de l’Assemblée générale des Nations Unies le mois dernier.

L’augmentation de l’approvisionnement en charbon ne peut pas être une solution permanente pour remédier aux pénuries d’électricité, étant donné la nécessité de réduire les émissions de carbone à long terme, a déclaré Morgan Stanley.

Cela signifie que la Chine et d’autres économies asiatiques pourraient accélérer les investissements dans les énergies renouvelables, a déclaré la banque de Wall Street. Il a noté qu’en août, la Chine canalisait déjà environ 69% – sur une base de moyenne mobile de trois mois – de ses investissements dans la production d’électricité vers l’éolien et l’hydroélectricité.

« Par conséquent, nous prévoyons que les investissements dans les énergies renouvelables se poursuivront à un rythme soutenu dans les années à venir », a déclaré la banque dans un rapport.

« L’émergence récente de pénuries devrait fournir une incitation supplémentaire aux gouvernements locaux pour accélérer leurs plans. »